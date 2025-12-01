Co dalej z Walkirią w MCU? Tessa Thompson odpowiada

Fot. Marvel

W nowym wywiadzie dla Entertainment Weekly Tessa Thompson została zapytana o to, co czeka Walkirię w przyszłości filmowej sagi Marvela.

Zadzwońcie do Kevina Feigego. Naprawdę lubię grać tę postać. To, co jest tak fajne w tych filmach i dlaczego wciąż istnieje na nie apetyt, to połączenie bohaterów i to, jak zmieniają się w relacjach ze sobą. Jest wiele rzeczy, które kocham w Walkirii, ale tu chodzi o Walkirię w relacji do kogoś innego.

Aktorka stwierdziła, że najbardziej czeka na jakąś współpracę z Pedro Pascalem, który zadebiutował jako Reed Richards w Fantastycznej 4.

Jaki jeszcze wątek może czekać Walkirię?

Występ Walkirii w Marvels doprowadził do spekulacji, że królowa Nowego Asgardu mogła być romantycznie związana z Carol Danvers, a z filmu rzekomo wycięto scenę, która potwierdzałaby, że są (lub były) w związku. Momenty dzielone przez te dwie postacie sugerują, że istnieje między nimi jakaś większa relacja, ale produkcja nie pokazuje za wiele.

Wedle plotki nakręcono kilka momentów (niektóre pokazano w zwiastunach), które nie znalazły się w finalnej wersji filmu, a jasno wskazywałyby, że Kapitan Marvel i Walkiria były oficjalnie razem. Chociaż istnieje szansa, że wątek ten może powrócić w nadchodzących filmach z serii Avengers, przez nagromadzenie innych wątków z reszty MCU i wplątanie w to X-men, jest to mało prawdopodobne.