Co dalej z Walkirią w MCU? Tessa Thompson odpowiada
Tessa Thompson w wywiadzie opowiedziała, jaki wątek chciałaby zobaczyć dla swojej postaci w MCU. Ostatni raz Walkirię, Królową Asgardu przyszło nam oglądać w filmie Marvels.
W nowym wywiadzie dla Entertainment Weekly Tessa Thompson została zapytana o to, co czeka Walkirię w przyszłości filmowej sagi Marvela.
Aktorka stwierdziła, że najbardziej czeka na jakąś współpracę z Pedro Pascalem, który zadebiutował jako Reed Richards w Fantastycznej 4.
Jaki jeszcze wątek może czekać Walkirię?
Występ Walkirii w Marvels doprowadził do spekulacji, że królowa Nowego Asgardu mogła być romantycznie związana z Carol Danvers, a z filmu rzekomo wycięto scenę, która potwierdzałaby, że są (lub były) w związku. Momenty dzielone przez te dwie postacie sugerują, że istnieje między nimi jakaś większa relacja, ale produkcja nie pokazuje za wiele.
Wedle plotki nakręcono kilka momentów (niektóre pokazano w zwiastunach), które nie znalazły się w finalnej wersji filmu, a jasno wskazywałyby, że Kapitan Marvel i Walkiria były oficjalnie razem. Chociaż istnieje szansa, że wątek ten może powrócić w nadchodzących filmach z serii Avengers, przez nagromadzenie innych wątków z reszty MCU i wplątanie w to X-men, jest to mało prawdopodobne.
Źródło: comicbookmovie.com
