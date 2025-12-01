placeholder
Reklama
placeholder

Josh Brolin wspomina przygodę z MCU. Jednoczęściowa piżama, kropki na twarzy i "jeden wielki żart"

Josh Brolin to dla wielu fanów Marvela przede wszystkim głos (ale i ciało) ikonicznego Thanosa z filmów o Avengers. Sam aktor postanowił opowiedzieć o swoich wspomnieniach i doświadczeniach z planu.
placeholder
Reklama
placeholder
Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  josh brolin 
avengers
4. Thanos uzbrojony w Rękawicę Nieskończoności - W tym miejscu trzeba zaznaczyć, że w naszym zestawieniu nie braliśmy pod uwagę postaci, które weszły w posiadanie danej siły tylko na chwilę – stąd brak Iron Mana i Hulka z Rękawicą Nieskończoności czy absorbującego moc Ego Star-Lorda. Thanos z mocy Kamieni Nieskończoności korzystał jednak stosunkowo długo; koniec końców stał się jedną z najpotężniejszych postaci w historii uniwersum, wymazując połowę istnienia za pomocą jednego pstryknięcia palcami. fot. Marvel
Reklama

Josh Brolin to znany i niezwykle utalentowany aktor, który zasłynął z wielu różnych filmów, jak na przykład To nie jest kraj dla starych ludzi. Fani komiksów znają go jednak z największego kinowego uniwersum o superbohaterach. Brolin zapadł w pamięć widowni za sprawą filmów Avengers: Wojna bez granic i Avengers: Koniec gry, w których wcielał się w przerażającego Thanosa, wielkiego mocarza z komiksów Marvela. Występ aktora tak bardzo spodobał się fanom, że ci zaczęli po premierze obu filmów stawiać go na tej samej półce jakościowych złoczyńców, co na przykład ikoniczny Darth Vader. Jego rola jest zatem bardzo ciepło wspominana, a wiele osób liczy, że jeszcze kiedyś Thanos powróci na dłużej do Kinowego Uniwersum Marvela. A jak tę przygodę wspomina sam aktor?

Godzilla - nowy serial anime z twistem. Twórcy zaskakują pomysłem na historię

Josh Brolin odpowiedział na to pytanie w The Independent, gdy zapytano go o rolę w MCU w kontekście reszty kariery:

To była perfekcyjna trajektoria kariery. Jesteś w je***** jednoczęściowej piżamie, masz kropki na całej twarzy i to jeden wielki żart, a ty musisz polegać na swojej wyobraźni. To wspaniałe!

Przy zdaniu o kostiumie aktor miał zapewne na myśli strój do motion capture, ponieważ nie tylko udzielał głosu Thanosowi, ale też pomagał w jego stworzeniu cyfrowo na planie. Chociaż zdanie może zdawać się wypowiedziane ironicznie, to Brolin zawsze ciepło wypowiadał się o swojej przygodzie z MCU i przyznawał, że wystarczyłby jeden telefon od braci Russo, aby powrócił do tej roli. A Wam brakuje Thanosa?

Najpotężniejsi złoczyńcy MCU wg komiksów

arrow-left fot. materiały prasowe arrow-right

Źródło: comicbookmovie.com

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  josh brolin 
avengers
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

8,4

2019
Avengers: Koniec gry
Oglądaj TERAZ Avengers: Koniec gry Sci-Fi

8,4

2018
Avengers: Wojna bez granic
Oglądaj TERAZ Avengers: Wojna bez granic Sci-Fi
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Dom Dobry
-

Dom Dobry pnie się na podium oglądalności. Coraz wyższe wyniki filmu Smarzowskiego

2 Rzeźba - The Game Awards 2025
-

Z okazji The Game Awards 2025 na pustyni pojawiła się tajemnicza rzeźba. Internauci snują teorie

3 Avatar 3 - James Cameron
-

James Cameron o AI: "Dla mnie to wielkie "nie, dziękuję". To coś przerażającego"

4 Hollow Knight: Silksong
-

Twórcy Hollow Knight: Silksong nie pojawią się na The Game Awards 2025? Powód zaskakuje

5 Scarlett Johansson
-

Scarlett Johansson broni Woody'ego Allena. Aktorka od lat jest po stronie reżysera

6 Marvel Studios: Assembled
-
Plotka

Seria Assembled została anulowana. Jaki jest powód?

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s37e09

Simpsonowie

s19e09

Zaklinacze koni

s2025e230

Moda na sukces

s42e61

s10e07

s58e10

s24e10

Police Interceptors
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Marvel Cosmic Invasion

01

gru

Gra

Marvel Cosmic Invasion
Troll 2

01

gru

Film

Troll 2
Destiny 2: Renegades

02

gru

Gra

Destiny 2: Renegades
Miłość w prezencie

03

gru

Film

Miłość w prezencie
Thief VR: Legacy of Shadows

04

gru

Gra

Thief VR: Legacy of Shadows
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Zoë Kravitz
Zoë Kravitz

ur. 1988, kończy 37 lat

Stefan Kapicic
Stefan Kapicic

ur. 1978, kończy 47 lat

Nadia Hilker
Nadia Hilker

ur. 1988, kończy 37 lat

Riz Ahmed
Riz Ahmed

ur. 1982, kończy 43 lat

Woody Allen
Woody Allen

ur. 1935, kończy 90 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

The Voice of Poland: kto wygrał 16. edycję? Oto zwycięzca

2
-
Spoilery

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 971-974. Co się wydarzy?

3
-

Ślub od pierwszego wejrzenia 2025: pary. Kogo połączyli eksperci?

4

Rolnik szuka żony 12: uczestnicy. Kto występuje w programie?

5

Stranger Things: obsada 5. sezonu. Kto gra kogo?

6

M jak miłość: streszczenie odcinków 1893-1895. Co się wydarzy?

7

Kuba Wojewódzki: goście 38. sezonu. Kto zasiądzie na kanapie króla TVNu?

8

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 337-342. Co się wydarzy?

9

Kuchenne rewolucje: Marklowice Górne. Przystań na Kępce - Dalsze losy, adres, menu

10

Stranger Things - o której godzinie będą premiery nowych odcinków I, II i III części 5. sezonu?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV