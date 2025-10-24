Spin-off Victorious pojawi się na... Netflixie! Znamy fabułę i resztę obsady

fot. Nickelodeon

W lutym Paramount wraz z Nickelodeon ogłosili, że powstanie spin-off jednego z największych hitów młodzieżowej stacji - Victorious. Hollywood Arts to nowy serial, w którym główną bohaterką będzie postać Triny Vegi (siostry głównej bohaterki Victorious - Tori). Ponownie zagra ją Daniella Monet, która jest także producentką wykonawczą serialu. Produkcja ruszy w ciągu najbliższych tygodni w Vancouver - to więc najwyższy czas, abyśmy dowiedzieli się o tym nieco więcej.

Hollywood Arts - pierwsze wideo promocyjne

Hollywood Arts - nowe informacje o serialu

Otrzymaliśmy oficjalny opis fabuły. Aktorka Trina Vega, zmagająca się z problemami finansowymi, powraca do artystycznej szkoły średniej Hollywood Arts, w której niegdyś się uczyła - tym razem w roli nauczycielki na zastępstwo. Szybko zderza się z grupą utalentowanych nastolatków - początkowo będąc z nimi w konflikcie, zaś z czasem niespodziewanie stając się dla nich inspiracją. Pomoże ona następnej generacji w odnalezieniu ich prawdziwej ścieżki w najbardziej elitarnej szkole artystycznej w Hollywood.

Potwierdzono także kolejnych aktorów w obsadzie, którzy znaleźli się na pierwszym wspólnym zdjęciu - wcześniej ujawniono jedynie, że powróci Daniella Monet. Znajdą się w niej: Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze oraz Martin Kamm. Gościnnie wystąpi zaś Yvette Nicole Brown. Na razie nie wiadomo nic o ewentualnych innych gościnnych występach aktorów, którzy przed laty występowali w Victorious - nie jest to jednak wykluczone.

Serial zadebiutuje najpierw na Netflixie, co zostało ujawnione ekskluzywnie dla Variety. Dopiero później pojawi się na kanale Nickelodeon oraz Paramount+ (w Polsce zamiast tego na SkyShowtime). Hollywood Arts składa się z 26 odcinków (prawdopodobnie po ok. 20-30 minut), a premiera jest zaplanowana na rok 2026.

Po latach powstanie spin-off Victorious! W roli głównej Trina Vega

Victorious to emitowany w latach 2010-2013 na kanale Nickelodeon sitcom opowiadający o grupce przyjaciół uczęszczających do elitarnej szkoły artystycznej Hollywood Arts. W głównej obsadzie znaleźli się: Victoria Justice, Elizabeth Gillies, Ariana Grande, Daniella Monet, Leon Thomas III, Matt Bennett oraz Avan Jogia. Obecnie można go obejrzeć na Netflixie oraz SkyShowtime.