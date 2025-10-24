Przeczytaj w weekend
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Spin-off Victorious pojawi się na... Netflixie! Znamy fabułę i resztę obsady

Nie spodziewaliśmy się tego - streamingowy gigant otrzymał pierwszeństwo w dystrybucji serialu Hollywood Arts będącego spin-offem Victorious. Potwierdzono także nowych aktorów w obsadzie oraz pełny opis fabuły.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  hollywood arts 
nickelodeon netflix paramount victorious
Hollywood Arts fot. Nickelodeon
Reklama

W lutym Paramount wraz z Nickelodeon ogłosili, że powstanie spin-off jednego z największych hitów młodzieżowej stacji - Victorious. Hollywood Arts to nowy serial, w którym główną bohaterką będzie postać Triny Vegi (siostry głównej bohaterki Victorious - Tori). Ponownie zagra ją Daniella Monet, która jest także producentką wykonawczą serialu. Produkcja ruszy w ciągu najbliższych tygodni w Vancouver - to więc najwyższy czas, abyśmy dowiedzieli się o tym nieco więcej.

Hollywood Arts - pierwsze wideo promocyjne 

Hollywood Arts - nowe informacje o serialu

Otrzymaliśmy oficjalny opis fabuły. Aktorka Trina Vega, zmagająca się z problemami finansowymi, powraca do artystycznej szkoły średniej Hollywood Arts, w której niegdyś się uczyła - tym razem w roli nauczycielki na zastępstwo. Szybko zderza się z grupą utalentowanych nastolatków - początkowo będąc z nimi w konflikcie, zaś z czasem niespodziewanie stając się dla nich inspiracją. Pomoże ona następnej generacji w odnalezieniu ich prawdziwej ścieżki w najbardziej elitarnej szkole artystycznej w Hollywood. 

Potwierdzono także kolejnych aktorów w obsadzie, którzy znaleźli się na pierwszym wspólnym zdjęciu - wcześniej ujawniono jedynie, że powróci Daniella Monet. Znajdą się w niej: Alyssa Miles, Emmy Liu-Wang, Peyton Jackson, Erika Swayze oraz Martin Kamm. Gościnnie wystąpi zaś Yvette Nicole Brown. Na razie nie wiadomo nic o ewentualnych innych gościnnych występach aktorów, którzy przed laty występowali w Victorious - nie jest to jednak wykluczone. 

Serial zadebiutuje najpierw na Netflixie, co zostało ujawnione ekskluzywnie dla Variety. Dopiero później pojawi się na kanale Nickelodeon oraz Paramount+ (w Polsce zamiast tego na SkyShowtime). Hollywood Arts składa się z 26 odcinków (prawdopodobnie po ok. 20-30 minut), a premiera jest zaplanowana na rok 2026. 

Po latach powstanie spin-off Victorious! W roli głównej Trina Vega

Victorious to emitowany w latach 2010-2013 na kanale Nickelodeon sitcom opowiadający o grupce przyjaciół uczęszczających do elitarnej szkoły artystycznej Hollywood Arts. W głównej obsadzie znaleźli się: Victoria Justice, Elizabeth Gillies, Ariana Grande, Daniella Monet, Leon Thomas III, Matt Bennett oraz Avan Jogia. Obecnie można go obejrzeć na Netflixie oraz SkyShowtime

Źródło: variety

Oliwia Garczyńska
Oliwia Garczyńska
Tagi:  hollywood arts 
nickelodeon netflix paramount victorious
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Hollywood Arts Komedia

6,9

2010
Victoria znaczy zwycięstwo
  Oglądaj TERAZ Victoria znaczy zwycięstwo Muzyczna
Powiązane osoby

Najnowsze

1 Counter-Strike 2
-

Czy to koniec handlowania skinami? Krach rynku skórek w Counter Strike 2

2 Fantastyczna Czwórka - Galactus
-

Fantastyczna Czwórka w Disney+. Wiemy, kiedy premiera

3 4. Gwiezdne Wojny: Skywalker. Odrodzenie - 48.3 mln ZYSKU
-

Star Wars - zyski i straty filmów Disneya. Jeden wielki sukces i jedna wielka klapa

4 Młode gliny - zdjęcia
-

Pierwsze zdjęcia z serialu Młode gliny. Kiedy premiera kryminału?

5 Materiał promujący film Superman
-

10 najchętniej oglądanych filmów i seriali w streamingu. Superman leci w górę!

6 Star Wars: Starfighter
-

Od Króla Lwa do Gwiezdnych Wojen. Aaron Pierre zapowiada Star Wars: Starfighter

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s22e03

Chirurdzy

s24e05

Piekielna kuchnia Gordona Ramsaya

s09e03

9-1-1

s21e16

Starożytni kosmici

s16e12

SpongeBob Kanciastoporty

s16e11

SpongeBob Kanciastoporty

s2025e206

Moda na sukces

s27e05

Prawo i porządek: Sekcja specjalna
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Ninja Gaiden 4

21

paź

Gra

Ninja Gaiden 4
Wieczny pokój

21

paź

Książka

Wieczny pokój
Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach

21

paź

Książka

Rzeźbię w słowach. Pisma o życiu i książkach
Gdyby nie ty

21

paź

Film

Gdyby nie ty
Wiła

22

paź

Książka

Wiła
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Eliza Taylor
Eliza Taylor

ur. 1989, kończy 36 lat

Oliver Jackson-Cohen
Oliver Jackson-Cohen

ur. 1986, kończy 39 lat

Katie McGrath
Katie McGrath

ur. 1983, kończy 42 lat

F. Murray Abraham
F. Murray Abraham

ur. 1939, kończy 86 lat

Jemima Rooper
Jemima Rooper

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV