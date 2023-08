Holstin - Andrzej Sapkowski w grze? Jeden z bohaterów przypomina polskiego pisarza

fot. Sonka

Na oficjalnym profil gry Holstin na Twitterze opublikowano nowe wideo z tej produkcji. Tym razem przedstawia ono klimatyczny samouczek, w którym w tajniki rozgrywki wprowadza graczy niejaki Przemysław Wodnik. Internauci szybko zwrócili uwagę, że jego wygląd bardzo przypomina polskiego pisarza, Andrzeja Sapkowskiego. Warto jednak zaznaczyć, że nie jest to współpraca z autorem Wiedźmina, a raczej easter egg skierowany w stronę graczy z Polski.

https://twitter.com/holstingame/status/1691112646970654720

Głosu Wodnikowi udziela znany i doświadczony aktor, Włodzimierz Press. Mogliśmy oglądać go między innymi w takich produkcjach, jak Czterej pancerni i pies czy Czarne chmury, udzielił on również głosu w wielu grach - w tym w Wiedźminie 3, gdzie wcielił się w Guślarza.

https://twitter.com/holstingame/status/1681656313212727297

Holstin to survival-horror inspirowany między innymi serią Resident Evil. Gracze trafią tu do niewielkiej miejscowości pod Olsztynem, w której dochodzi do przerażającej katastrofy.