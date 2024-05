Homelander skopałby tyłek Supermanowi. Tak twierdzi gwiazda The Boys

fot. Amazon Prime Video

Reklama

Nowa odsłona debaty na temat Homelander vs Superman rozpoczęła się niedawno, gdy Screen Rant poruszył tę kwestię w rozmowie z Jackiem Quaidem na temat serialu Moje przygody z Supermanem. Quaid, który w The Boys gra Hughie'ego Campbella, twierdzi, że Człowiek ze stali wygrałby to starcie. Teraz portal spotkał się z samym Homelanderem, czyli Anthonym Starrem. Co na to aktor?

Homelander vs Superman

Anthony Starr mówi wprost: Homelander skopałby tyłek Supermanowi. Podaje też powody, dla których jego postać miałaby przewagę.

- Oto powody, dla których Homelander skopałby tyłek Supermanowi. Nie mamy tutaj kryptonitu, ale Homie walczyłby nieuczciwie. To jest typ człowieka, który mówi: "masz mnie!", a potem rzuca piasek w oczy przeciwnikowi. To nieuczciwy i parszywy gość. A Superman zawsze będzie się powstrzymywać: "Nie zrobiłbym tego. Niewinne dzieci mogłyby zostać ranne". Homie w takiej sytuacji wykorzystałby te dzieci jako ludzką tarczę.

Przypomnijmy, że już 13 czerwca odbędzie się premiera 4. sezonu The Boys.