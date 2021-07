Horizon: Forbidden West - premiera dopiero w 2022 roku? Jason Schreier ma złe wieści dla graczy

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. SIE

Horizon: Forbidden West miało być jedną z najważniejszych premier Sony w 2021 roku. Dotychczasowe zwiastuny i materiały z rozgrywki zapowiadały wspaniałą i piękną przygodę, w której ponownie wcielimy się w Aloy. Niestety wygląda na to, że gracze będą musieli poczekać na tę produkcje dłużej, niż pierwotnie planowano, a premiera przesunie się na rok 2022.

Informacja nie jest jeszcze oficjalna, bo Sony póki co milczy na ten temat. Sprawę skomentował jednak świetnie poinformowany Jason Schreier. Dziennikarz serwisu Bloomberg napisał na Twitterze, że decyzja w tej sprawie już zapadła i premiera Horizon: Forbidden West odbędzie się dopiero w 2022 roku. W połączeniu z niedawnymi przesunięciami dat debiutu God of War II, Sifu i Stray sprawia to, że kalendarz wydawniczy japońskiej firmy na nadchodzące miesiące jest raczej skromny.

https://twitter.com/jasonschreier/status/1421161736779014154

Przypominamy, że Forbidden West powstaje nie tylko z myślą o PS5, ale trafi też na PlayStation 4.