Wiedźmin: Pogromca Potworów z pierwszym sukcesem. Wynik z Google Play robi wrażenie

Spokko Games

21 lipca zadebiutował Wiedźmin: Pogromca Potworów, czyli nowa, mobilna gra w popularnym uniwersum wykreowanym przez Andrzeja Sapkowskiego. Tym razem nie dostaliśmy jednak rozbudowanego RPGa z otwartym światem, a produkcję AR, która pod pewnymi względami przypomina popularne Pokemon GO. Okazuje się, że pomysł ten był strzałem w dziesiątkę, bo naprawdę wiele osób się tym zainteresowało. Twórcy pochwalili się wynikami z Google Play i robią one naprawdę spore wrażenie - po 8 dniach od premiery tytuł ten został pobrany już milion razy. Oczywiście trzeba dodać, że mamy tu do czynienia z tytułem dostępnym w modelu free-to-play, co z pewnością miało wpływ na liczbę pobrań.

Warto również zaznaczyć, że Pogromca Potworów dostępny jest też na sprzętach z systemem iOS. Apple nie udostępnia jednak szczegółowych statystyk dotyczących pobrań, więc trudno powiedzieć, jak dzieło warszawskiego studia Spokko radzi sobie w AppStore.

https://twitter.com/gamebowski/status/1420626302713876483

Więcej na temat gry Wiedźmin: Pogromca Potworów możecie dowiedzieć się z naszej recenzji.