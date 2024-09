Horizon Zero Dawn Remastered już oficjalnie. Zwiastun odebrano tak, jak mogliście się spodziewać

fot. SIE

Podczas wrześniowego State of Play oficjalnie potwierdzono to, o czym plotkowano i spekulowano od dawna. Horizon Zero Dawn Remastered rzeczywiście powstaje, a co więcej nie będziemy musieli na tę produkcję długo czekać. Zadebiutuje ona na PC i PlayStation 5 już 31 października tego roku i w jej skład wejdzie także fabularny dodatek The Frozen Wilds. Posiadacze wersji na PS4 (zarówno cyfrowej, jak i fizycznej) będą mogli dokonać aktualizacji do Remastered za 9,99 euro, czyli około 40 zł.

Nowe wydanie to nie tylko usprawniona oprawa, ale też inne zmiany. Zadbano między innymi o wsparcie dla dźwięku 3D oraz wprowadzano obsługę haptycznych wibracji i adaptacyjnych spustów kontrolera DualSense.

Powiedzieć, że zapowiedź spotkała się ze złym odbiorem ze strony społeczności, to jak nic nie powiedzieć. W momencie pisania przeze mnie tego tekstu wideo na oficjalnym kanale PlayStation ma tylko 8,5 tysięcy polubień przy ponad 20 tysięcy łapek w dół. W komentarzach można znaleźć wiele głosów rozczarowanych graczy, którzy zwracają uwagę na fakt, że oryginalna wersja Forbidden West nie tylko nadal dobrze wygląda, ale też jest w pełni grywalna na PS5. Padają też tytuły innych gier, takich jak chociażby Bloodborne, które zdaniem widzów znacznie bardziej zasługiwałyby na nowsze, ulepszone wydania.

