Klip do hymnu Mistrzostw Świata League of Legends 2024 już w sieci. Linkin Park w stylu Arcane!

fot. youtube.com

Reklama

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w sieci zadebiutował hymn tegorocznych Mistrzostw Świata League of Legends. Jest nim utwór "Heavy is the Crown" wykonywany przez reaktywowaną niedawno grupę Linkin Park. Towarzyszy mu także efektowny teledysk wykonany w stylu przypominającym między innymi serial Arcane, którego drugi sezon pojawi się na platformie Netflix w listopadzie tego roku.

W klipie mamy okazję zobaczyć także znanego gracza League of Legends, Lee "Fakera" Sang-heyoka, który przedstawiony jest jako król walczący z pretendentami do tronu. Jest to jednocześnie upamiętnienie sukcesów tego zawodnika, jak również ukłon w stronę monarchii, bo finał tegorocznych Mistrzostw odbędzie się 2 listopada w Londynie.

Linkin Park - Heavy is the Crown (teledysk)