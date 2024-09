Sequel Ghost of Tsushima zapowiedziany; zobaczcie ten zwiastun! Kiedy zagramy w Ghost of Yōtei?

fot. SIE

Akcje nowej gry osadzono 300 lat po wydarzeniach z poprzedniej odsłony. Ghost of Yōtei zabierze nas w zupełnie nowe rejony, na północ terytorium dzisiejszej Japonii. Szczegóły na temat fabuły i bohaterki nie zostały ujawnione, poznaliśmy tylko jej imię - Atsu oraz czas i miejsce akcji. Wystarczy to jednak, by nakreślić nieco tło historyczne, jakiego mogą trzymać się twórcy.

Okolice góry Yōtei stwarzają ciekawą okazję do poprowadzenia interesującej i dość unikalnej opowieści. W 1603 roku, kiedy dzieje się akcja gry, terytorium to (podobnie jak większość Hokkaidō, wtedy znanego jako Ezo), nie należało jeszcze do siogunatu. Wyspa, będąca najdalej wysuniętą na północ częścią archipelagu japońskiego, administracyjnie nie należała do Japonii, a zamieszkiwały ją klany Ajnów, rdzennej ludności, której bliżej do Jakutów i Inuitów niż Japończyków. Nie tylko jest to okazja do ukazania kultury, która, choć nie mniej interesująca niż japońska, jest często pomijana, ale także i otwarta karta. Historia tych terenów bowiem jest znacznie mniej znana, niż reszty archipelagu, więc twórcy mogą popuścić wodze fantazji bardziej niż w przypadku dość liberalnie traktującego historię, ale pełnego szacunku do niej Ghost of Tsushima.

Ghost of Yōtei

W Ghost of Yōtei zagramy w 2025 roku, ale dokładna data premiery nie jest jeszcze znana.