Te nagrania przerażają jak pierwszy seans Paranormal Activity. Zapowiedź nowego horroru

Aktualizacja: Po uruchomieniu strony fikcyjnej stacji Maybrook News, na której opublikowano informację o tajemniczym zaginięciu dzieci z miasteczka, pojawiły się kolejne materiały promocyjne do horroru Weapons. Są to trzy krótkie, ale przerażające, nagrania z kamer monitoringu, które przywodzą na myśl hit Paranormal Activity przez to, jak dobrze naśladują rzeczywistość. Zobaczcie sami:

Weapons - krótki klip wideo, stylizowany na prawdziwe nagrania z monitoringu

Wcześniej: Weapons opowiada o tym, jak 17 dzieci zaginęło w małym miasteczku Maybrook. Załączone na stronie obrazy pochodzą z domowych kamer monitoringu i pokazują, że wszystkie dzieci wyszły o 2:17 w nocy. Fikcyjni reporterzy informują, że cała sytuacja wstrząsnęła społecznością do głębi, a jednocześnie obiecują, że trwa dochodzenie w sprawie. W ten sposób Warner Bros. w ciekawym stylu reklamuje swój nowy film. Może to był strzał w dziesiątkę biorąc pod uwagę rosnącą popularność formatu true crime.

Wisienką na torcie jest fakt, że na stronie jest przedstawiona również inna historia, opisująca w formie artykułu zagadkę z ostatniego filmu reżysera, Barbarzyńcy. Możliwe, że obie produkcje rozgrywają się w tym samym uniwersum. A jeśli nie, to na pewno ciekawy easter egg dla fanów jego twórczości. Stronę promującą film Weapons znajdziecie tutaj.

Reżyserem i scenarzystą horroru Weapons jest Zach Cregger, twórca Barbarzyńcy. W obsadzie są między innymi Josh Brolin, Julia Garner, Alden Ehrenreih i Benedict Wong. Film ma poruszać takie tematy jak korupcja policji, nadużycia religijne i magiczne rytuały. Premiera w kinach jest zaplanowana na 8 sierpnia 2025 roku.