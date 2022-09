Twórcy horroru z Kubusiem Puchatkiem planują kolejną makabrę. Ofiarą postać znana z Marvela?

Fot. Materiały prasowe

Winnie the Pooh: Blood and Honey wzbudza duże zainteresowanie wśród widzów. Horror z Kubusiem Puchatkiem jako mordercą to zdecydowanie coś nowego. Choć jeszcze nie odbyła się premiera filmu, twórcy rozważają nowe projekty, a co za tym idzie: kolejne makabryczne wersje znanych bohaterów. Jakie postacie tym razem przejdą metamorfozę? Thor, a może Piotruś Pan?

Winnie the Pooh: Blood and Honey to horror, w którym Kubuś Puchatek razem z Prosiaczkiem planują masakrę po tym, jak zostają zostawieni przez Christophera Robina. Na końcu tekstu znajdziecie pierwsze zdjęcia z produkcji.

Horroru z Kubusiem Puchatkiem - nowe makabryczne projekty

TMZ w wywiadzie spytało twórców, czy mają plan na inne horrory z postaciami z domeny publicznej. Reżyser Rhys Waterfield potwierdził, że tak.

Zasadniczo robiliśmy tak przez ostatni rok. Humpty Dumpty, coś w tym stylu. Mieliśmy też inne pomysły. Na przykład Thor, nordycki bóg, nie jest własnością Marvela, więc mogliśmy zrobić jego interpretację, gdybyśmy chcieli. Jednak to nie to samo co Kubuś Puchatek, więc zdecydowaliśmy się misia. Mamy jednak zaplanowanych wiele innych projektów, w tym Piotrusia Pana.

Horror z Kubusiem Puchatkiem - następną ofiarą będzie Piotruś Pan?

Producent Scott Jeffrey uzupełnił wypowiedź reżysera Winnie the Pooh: Blood and Honey:

Piotruś Pan będzie zabawny, ponieważ Nibylandia będzie jak cyrk w stylu freak show, pokazu dziwaków. Przyjrzyjmy się udręczonym postaciom, takim jak Dzwoneczek, która pojawi się w filmie.

Pierwsze zdjęcia horroru z Kubusiem Puchatkiem