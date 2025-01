Listy do M. Pożegnania i powroty online. Film już dostępny w streamingu

fot. materiały prasowe

Reklama

Listy do M. Pożegnania i powroty to już szósta część z popularnej, świątecznej serii, w której zagrały gwiazdy pokroju Macieja Stuhra, Piotra Adamczyka, Tomasza Karolaka, Agnieszki Dygant czy Romy Gąsiorowskiej. Film Łukasza Jaworskiego debiutował w polskich kinach jeszcze w 2024 roku i przyciągnął przed wielki ekran prawie dwa miliony widzów. O fenomenie tej serii pisała też Kaja Grabowiecka w swoim tekście dostępnym do przeczytania TUTAJ.

Jeśli ktoś z Was nie miał czasu na seans lub chciałby go powtórzyć w domowym zaciszu, to teraz nadarzyła się do tego idealna okazja. Listy do M. Pożegnania i powroty są już dostępne do obejrzenia online.

Film jest dostępny do wypożyczenia za pośrednictwem Playera w "Wypożyczalni Playera". 48-godzinny dostęp do produkcji kosztuje 55 zł.

Listy do M. Pożegnania i powroty - zwiastun

Listy do M. Pożegnania i powroty - opis fabuły

Zbliżają się kolejne Święta Bożego Narodzenia. Wszyscy szykują się do Wigilii i rodzinnego biesiadowania. Padają obietnice i deklaracje, których niełatwo dotrzymać… Ale w Święta wszystko jest możliwe! Mel (Karolak) ambitnie rozwija własą firmę Mikołajową. Jako poważny biznesmen i odpowiedzialny mężczyzna stawia sobie za cel zorganizowanie uroczystej kolacji wigilijnej. Szybko jednak okazuje się, że to zadanie go przerasta. Dodatkowo, w swoim młodszym pracowniku Grześku (Pietruczuk), dostrzega odbicie dawnego siebie – młodego chłopaka, który popełnia te same błędy. Mel postanawia przerwać ten zgubny wzorzec i zrobić wszystko, by uchronić Grześka przed kolejnymi pochopnymi decyzjami! Karina (Dygant) i Szczepan (Adamczyk) pragną wreszcie spędzić spokojne, normalne święta – bez kłótni, bez stresu i nieoczekiwanych niespodzianek. Jednak los ma wobec nich inne plany... Gdy nagle pęka rura i zalewa im mieszkanie, do ich domu trafia Lucek (Chabior). Oczywiście, nie sam, lecz w towarzystwie kolejnej 'ofiary', Japończyka Józka. Widząc, co się szykuje, Szczepan postanawia działać. Tymczasem Wojciech (Malajkat), wracający z Londynu, gdzie odwiedzał swoją córkę, ma własne plany na wigilijny wieczór. Wszystko wydaje się pod kontrolą, aż na jego drodze pojawia się Ewa (Walach) – tajemnicza kobieta, która leci do Warszawy, by zobaczyć się z ukochanym poznanym przez Internet. To przypadkowe spotkanie nie tylko zmieni ich spojrzenie na własne życie, ale także może być początkiem niezwykłej relacji. A Mikołaj (Stuhr)? Ten z kolei spaceruje po mieście, spotykając starych i nowych znajomych, podczas gdy w domu czeka na niego rodzina, a przede wszystkim mały Ignaś. Chłopiec, z niecierpliwością wypatrując pierwszej gwiazdki i wymarzonego prezentu, wplątuje się w sytuację, która zmusi go do działania, by ocalić ducha Świąt.Przeplatające się losy bohaterów tworzą ciepłą, pełną humoru i wzruszeń opowieść o magii Bożego Narodzenia. Tutaj nic nie jest oczywiste, a świąteczne niespodzianki potrafią wywrócić życie do góry nogami. [opis dystrybutora]