Kevin Costner wydał 20 milionów więcej na Horyzont. Czy to mu się opłaca?

fot. materiały prasowe

Reklama

Kevin Costner stanął za kamerą po raz pierwszy od dwudziestu lat, czego efektem jest nadchodzący Horyzont. Rozdział I. Jeszcze przed premierą filmu, media donosiły o budżecie wynoszącym 100 milionów dolarów. Reżyser informował wcześniej, że pewna część z nich pochodziła z jego własnej kieszeni. W nowym wywiadzie dla magazynu Empire ujawnił większą - o aż 20 milionów - kwotę, jaką przeznaczył na produkcję. Łącznie wyniosła ona 58 milionów dolarów. Nie wiadomo jednak, czy i w jaki sposób te pieniądze zostały podzielone między wieloczęściową franczyzę. Możliwe, że wcześniej podawana kwota (38 mln) była prawidłowa, a nowa liczba uwzględnia dopiero powstający Rozdział 3.

Fot. Materiały prasowe

Horyzont - Kevin Costner o samofinansowaniu

Czy Horyzont jest zbyt ryzykownym projektem, aby ładować w niego pieniądze? Costner myśli wręcz przeciwnie.

- Rozumiem. Nie jestem naiwniakiem, ale nie obawiam się o to, że pozostanę jego właścicielem do końca życia. Moja rodzina też. A filmy to znacznie więcej niż tylko weekend otwarcia. Mają wartość przez całe życie i będę jego właścicielem aż do końca. Ludzie go znajdą. A kiedy to się stanie, niezależnie od tego, czy będzie to w weekend otwarcia czy później, znajdą w nim jakość. Pewną historię, do której będą chcieli powracać lub podzielić się z kimś. I to jest dla mnie siła filmu.

Jednocześnie Costner ma nadzieję na to, że pieniądze mu się zwrócą po premierze filmu. Zapewnił jednak, że w przeciwnym razie "nie załamie się" i nie zamierza się tym przejmować.

Horyzont wyruszy z Rozdziałem 1 już 28 czerwca w kinach.