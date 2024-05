Kevin Costner wspomina dwie wielkie gwiazdy, gdy byli tylko statystami. "Oczywiście, że ich pamiętam"

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Kevin Costner w programie Jimmy Kimmel Live wspominał czasy, w których dwóch znanych aktorów, Matt Damon i Ben Affleck, byli statystami na planie filmu Pole marzeń, zanim stali się rozpoznawalnymi gwiazdami. Ciepło wspomina tę współpracę.

Siedzieli na trybunach, jak studenci, a gdy do mnie podeszli, w tym samym momencie pochylili się, odchylili do tyłu i spojrzeli na siebie, gdy rozmawialiśmy. Mieli w sobie masę entuzjazmu, palili się do pracy. Oczywiście, że ich pamiętam.

Następnie Jimmy Kimmel, gospodarz programu, przeczytał wiadomość od Matta Damona, który także pamiętał ten moment. Aktor zdradził, że w tamtym czasie miał dosłownie plakat Nietykalnych na ścianie, innego filmu z Kevinem Costnerem w roli głównej. Jego zdaniem gwiazdor cały czas przychodził spędzać czas ze statystami i pożartować z nimi pomiędzy swoimi ujęciami.

Bardzo to przeżywaliśmy, ponieważ miał dokładnie taką karierę, jaką sobie wymarzyliśmy. Był dla nas bardzo miły.

Obecnie Matt Damon i Ben Affleck są rozpoznawalnymi gwiazdami w branży rozrywkowej. Pierwszy z nich jest znany z ról w takich filmach jak Buntownik z wyboru, Utalentowany pan Ripley, Ultimatum Bourne'a czy Szeregowiec Ryan. Drugi wystąpił między innymi w Księgowym, Pearl Harbor i Operacji Argo, poza tym zagrał Batmana w DCEU.