Pierwsze recenzje nowego filmu reżysera Tańczącego z wilkami. „Zgniły” Horyzont

Kevin Costner postanowił powrócić do reżyserii po ponad dwudziestoletniej przerwie. Jego ostatnim projektem na tym polu było Bezprawie, a pierwszym (i najbardziej znanym) Tańczący z wilkami. Kilku krytyków miało już okazję zobaczyć jego najnowsze dzieło, Horyzont, na festiwalu filmowym w Cannes. Niestety, pierwsze recenzje nie zwiastują hitu.

Horyzont - średnia ocen

Po pokazie w Cannes pojawiło się pięć recenzji Horyzont w serwisie Rotten Tomatoes. Tylko jedna z nich była Świeża, co daje zaledwie dwadzieścia procent pozytywnych opinii. To oznacza, że nowy film Kevina Costnera ma na razie status Zgniłego. Średnia ocen wyniosła za to 5 na 10, co zapowiada raczej przeciętny seans.

Horyzont - pierwsze recenzje

Richard Lawson z Vanity Fair podsumował, że Horizon sprawia, że Wysłannik przyszłości wygląda dobrze. A warto pamiętać, że to inny chłodno przyjęty przez krytyków film Kevina Costnera, który aktualnie ma średnią ocen 4.20 na 10 w serwisie Rotten Tomatoes.

Przynajmniej Horizon dokonuje jednego zdumiewającego wyczynu: sprawia, że zaczynamy się zastanawiać, czy nie byliśmy trochę zbyt surowi dla Wysłannika przyszłości.

Lee Marshall ze Screen International narzeka, że w Horizon poruszono za wiele wątków, których nie było czasu rozwinąć. Owen Gleiberman z Variety twierdzi za to, że jako samodzielny film byłby to nawet ambitny i intrygujący tytuł, problem w tym, że nigdy nie jest w stanie dostatecznie poruszyć widza.

Z kolei Pete Hammond z Deadline Hollywood Daily - jedyny krytyk, który ocenił film jako Świeży - uważa, że to obiecujący początek:

Dla Costnera to imponujący początek, który zapowiada kolejne obiecujące projekty.

Horyzont - tak wygląda film

Horyzont: Rozdział 1

