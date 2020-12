House of the Dragon - Matt Smith i Olivia Cooke z głównymi rolami w prequelu Gry o tron

Materiał prasowe

House of the Dragon to nadchodząca produkcja HBO, będąca spin-offem serialu Gra o tron. Serial opowie o losach rodu Targaryenów - sukcesach i ich upadku. Oficjalnie potwierdzono udział w serialu Olivii Cooke, Matta Smitha i Emmy D'Arcy.

Cooke wcieli się w Alicent Hightower, żonę Viserysa (Paddy Considine). Powątpiewa w zdolności męża do rządzenia, nie chce też, by to Rhaenyra zasiadła na tronie. Opisywana jest jako córka Otto Hightowera i najpiękniejsza kobieta w Siedmiu Królestwach. D'Arcy wcieli się w Księżniczkę Rhaenyrę Targaryen, wyznaczoną na następczynię tronu kobieta przed trzydziestką. Opisywana jest jako buntowniczka, uparta, a nawet bezczelna, ze skłonnościami rewolucyjnymi. Opisywana jest jako pierworodne dziecko króla z czystą Valyriańską krwią oraz jest jeźdźczynią smoków. Smit wcieli się z kolei w księcia Daemona Targaryena. Jest to młodszy brat króla, który nie miał ambicji, by zasiąść na tronie. Jest bowiem bardzo porywczy, łatwo się nudzi. Chociaż jest najbardziej doświadczonym wojownikiem swojego czasu, bywa zarówno nikczemny, jak i heroiczny. Także jest smoczym jeźdźcem.

Dodatkowo potwierdzono, że 1. sezon będzie składał się z 10 odcinków. Miguel Sapochnik będzie pełnił funkcję showrunnera razem z Ryanem Condelem. Sapochnik stanie także za kamerą odcinka pilotażowego. Reżyserami premierowej odsłony będą także Clare Kilner, Geeta Patel oraz Greg Yaitanes. Produkcja ma wystartować na początku 2021 roku. Serial ma zadebiutować wyłącznie na HBO w 2022 roku.