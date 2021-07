House of the Dragon i Matylda - prace na planach wstrzymane. Koronawirus w Wielkiej Brytanii atakuje

Netflix

Jak donosi Deadline, HBO podjęło decyzję o zawieszeniu prac nad serialem House of the Dragon w Wielkiej Brytanii. Powodem wstrzymania prac nad spin-offem Gry o tron jest ogromna liczba zakażeń koronawirusem w kraju, która też ma wpływ na to, co się dzieje na planie. Zanotowano pozytywy przypadek w strefie A, czyli tam, w której pracuje główna obsada serialu. Na razie zawieszono prace nad 2. dni, ale nie wiadomo, czy się to nie wydłuży.

Również prace nad filmem Netflixa zatytułowanym Matylda zostały w większości zawieszone. Na planie osoba z ekipy miała pozytywny test na koronawirusa, więc z tego powodu postanowione wstrzymać prace. Przerwa ma potrwać przynajmniej 10 dni. Ma to związek z sytuacją pandemiczną w Wielkiej Brytanii, w której przez mutację delta zanotowano 17 lipca ponad 50 tysięcy zakażeń, w kolejny dzień to okolice 50 tysięcy zakażeń. A mowa jest o weekendzie, gdy te liczby zawsze są mniejsze.

Dziennikarze donoszą, że druga ekipa robiąca mniej ważne zdjęcia do filmu nadal będzie pracować. Mogą to robić, ponieważ nie byli powiązani z osobami z pierwszej ekipy i u nich nie było zakażenia.

Jest to kolejny projekt Netflixa, który został wstrzymany. Dopiero informowaliśmy o identycznej sytuacji na planie 2. sezonu Bridgertonów. Prace nad serialem zostały wstrzymane do odwołania.

Matylda jest oparta na książce dla dzieci Roalda Dahla z 1988 roku. W obsadzie są Emma Thompson, Lashana Lynch, Stephen Graham, Andrea Riseborough i Sindhu Vee. Matthew Warchus stoi za kamerą. Był on nagrany za broadwayowską wersję Matyldy. Dennis Kelly napisał scenariusz, a Tim Michin odpowiada za muzykę i piosenki.

Matylda - premiera w kinach w grudniu 2022 roku.