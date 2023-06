How Do You Live? - finałowy film anime Hayao Miyazakiego bez promocji. Nie będzie nawet zwiastuna!

fot. NHK

How Do You Live? według aktualnego planu ma być ostatnim filmem w karierze Hayao Miyazakiego. Legendarny twórca takich anime jak Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro czy oscarowego Spirited Away: W krainie Bogów znów podjął decyzję o emeryturze, a studio Ghibli chce spełnić jego życzenie. Premiera światowa w Japonii odbędzie się 14 lipca 2023 roku i już animacja bije wszelkie rekordy popularności na listach najbardziej oczekiwanych produkcji roku. Jednak plan na promocję jest taki, że... nie będzie żadnej promocji.

How Do You Live? bez promocji

Studio Ghibli oficjalnie ogłosiło, że nie opublikują żadnych materiałów promocyjnych, więc nie będzie grafik ani zwiastuna. Informacje zdradził Toshio Suzuki z Ghibli w rozmowie z magazynem Bungei Shunji. Tak wyjaśnił brak promocji:

- Przez lata ludzie zawsze chcieli wybrać się do kina na filmy studia Ghibli. Rozmyślaliśmy nad tym i stosowaliśmy różne podejścia, ale tym razem doszliśmy do jednego wniosku: Nie musimy tego robić tym razem. Robiąc ciągle to samo może się to znudzić, więc dlatego chcieliśmy zrobić coś innego.

Suzuki porównał ich podejście do braku promocji do tego, jak Hollywood promuje swoje filmy. Wspomina, że w podobnym okresie wychodzi amerykański blockbuster, który doczekał się już z trzech zwiastunów.

- Jeśli obejrzysz te trzy zwiastuny, będziesz wszystko wiedzieć o tym, co się wydarzy. Jak widzowie na to reagują? Musza być ludzie, którzy po obejrzeniu trailerów nie będą chcieli pójść do kina. Dlatego chciałem zrobić coś przeciwnego do tego podejścia.

O filmie wiemy niewiele. Ma być to wielkie fantasy luźno inspirowane książką pod tym samym tytułem z 1937 roku. Ona opowiadała o emocjonalnym i filozoficznym dojrzewaniu chłopca po śmierci ojca. Nie wiadomo jednak nic o tym, jak Miyazaki wymyślił historię i co zaczerpnął z powieści. Nie ma i nie będzie opisu fabuły.

W grudniu 2022 roku opublikowali pierwszy plakat. Według Suzukiego po jego publikacji dostał komplement od Miyazakiego, który zmotywował go do decyzji o braku promocji. Według reżysera to najlepszy plakat jaki zrobili.

Data premiery w Polsce nie jest obecnie znana.