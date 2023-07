How Do You Live? – pierwsze recenzje filmu. To finałowe dzieło mistrza anime

fot. materiały prasowe

Hayao Miyazaki to jeden z najwybitniejszych twórców japońskiego anime w dziejach. 82-letni filmowiec zrealizował ostatnią produkcję, która podsumuje jego płodną ścieżkę zawodową. How Do You Live? znane pod międzynarodowym tytułem The Boy and the Heron jest wyjątkowym przedsięwzięciem nie tylko ze względu na zwieńczenie kariery wielkiego twórcy. Film został obdarty z wszelkiego marketingu. Nie zdecydowano się na żadne materiały promujące, tak więc zarówno fabuła, jak i wizualne aspekty były utrzymywane w tajemnicy do samego końca.

How Do You Live? – recenzje

Nowy obraz zadebiutował w Japonii 14 lipca. Pierwsi odbiorcy podzielili się własnymi reakcjami. Wśród nich znaleźli się krytycy i znawcy, którzy byli pod ogromnym wrażeniem nowego tworu mistrza anime. Specjalista z Anime News Network wydał bardzo przychylną opinię, pisząc:

Każda klatka tego filmu wydaje się być osobnym dziełem sztuki - takim, które staje się wspanialsze tylko wtedy, gdy zostanie połączone w większą całość. To dzieło, które można oglądać setki razy i wciąż odkrywać nowe rzeczy. Nie można nie wspomnieć o tym, jak małe wizualne szczegóły sprawiają, że film staje się surrealistyczny. To animacyjne tour de force niepodobne do niczego, co widziano w ciągu ostatniej dekady.

Japoński serwis filmowy Eiga Channel nazwał nowy twór „jednym z najlepszych dzieł Ghibli pod względem wizualnym i fabularnym”. Zauważył jednak, że tempo rozwoju akcji może wprawiać w zakłopotanie widzów niezaznajomionych z produkcjami studia. Podkreślano przy tym, że:

Ghibli, które stworzyło dzieła fantasy łatwo zrozumiałe dla dzieci, w końcu wydało produkcję, która wymaga czasu i zastanowienia, aby ją zrozumieć. Naturalne jest, że pojawią się reakcje dezorientacji. I musi być wielu odbiorców, którzy byli przytłoczeni wizualnym pięknem".

Z kolei magazyn filmowy i kulturalny Cinemas+ opisał film jako "kulminację" dla Miyazakiego, czerpiącą z motywów i postaci z całej jego filmografii. Stwierdzono, że osadza je w historii, która jest nieco mroczniejsza, trudniejsza i bardziej osobista niż wiele jego ukochanych dzieł dla dzieci.

How Do You Live? - fabuła

O samym filmie wiemy niewiele. Jest to fantasy luźno inspirowane książką pod tym samym tytułem. Powieść z 1937 roku opowiadała o emocjonalnym i filozoficznym dojrzewaniu chłopca po śmierci ojca.

Data premiery w Polsce nie jest obecnie znana.