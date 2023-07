Do UOKiK napływają skargi od użytkowników Netflixa. Blokada współdzielenia kont szkodzi?

Fot. Netflix

W czerwcu 2023 roku gigant streamingowy wprowadził w życie nowe regulacje w związku ze zwalczaniem niechcianego współdzielenia kont. Użytkownicy musieli określić główne gospodarstwo domowe, by platforma mogła następnie odciąć od dostępu odbiorców spoza danej lokalizacji.

W sytuacji, w której współdzielący konto spoza głównego gospodarstwa domowego chcieliby dalej z niego korzystać, właściciel musiałby dopłacać 9,99 zł miesięcznie od każdej osoby spoza domu. W ramach pakietu Standard, który wynosi 43 zł miesięcznie, można dodać jedno dodatkowe gospodarstwo domowe. W przypadku Premium, czyli 60 zł miesięcznie, możliwe są dwa zgłoszenia.

I choć postępowanie serwisu jest zrozumiałe, może negatywnie oddziaływać na klientów, którzy działają zgodnie z nowymi regulacjami. Dzieje się tak, w przypadku użytkowników, korzystających w obrębie jednego kilkupiętrowego domu z kilku routerów czy łącz internetowych. Netflix oferuje w takich sytuacjach rozwiązanie, które będzie korzystne również dla studentów. Należy przynajmniej raz w miesiącu połączyć się z aplikacją serwisu za pomocą urządzenia mobilnego w sieci Wi-Fi głównego gospodarstwa. I mimo że jest to sprawdzona metoda, UOKiK odnotowało już pierwszych niezadowolonych klientów.

UOKiK o skargach

Rzeczniczka prasowa instytucji, Małgorzata Cieloch, poinformowała o dwóch skargach skierowanych do UOKiK.

Oba sygnały analizujemy. Jeśli będziemy podejmować decyzję o konkretnych dzianiach administracyjnych wobec tej spółki, będziemy informować na bieżąco.

Organ ma za zadanie rozpatrzyć skargi, a następnie zasądzić, czy serwis streamingowy lub operatorzy sprzedający dostęp do jego oferty mogli popełnić wykroczenie. Jeśli zostały naruszone polskie przepisy, instytucja ma prawo wezwać przedsiębiorstwo do zmiany polityki lub wszcząć postępowanie. W takim wypadku platformie grozi kara w wysokości do 10 proc. rocznych obrotów.