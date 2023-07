Marcin Dorociński zagrał w azjatyckim kinie! Co wiemy o zagranicznej produkcji?

fot. Phil Bray/Netflix © 2020

Unofficial Operation (Ransomed) - tak nazywa się następna zagraniczna produkcja, w której występuje słynny polski aktor. Marcin Dorociński w swojej karierze zgromadził kilka występów na międzynarodowej scenie, a teraz dorzuca do tego koreański dramat. Polityczne przedsięwzięcie w połączeniu z kinem akcji zostało wyreżyserowane przez słynnego koreańskiego filmowca, Seong-hun Kima.

Marcin Dorociński w nowym filmie – zdjęcia

Azjatycki projekt przedstawi historię młodego dyplomaty, który ma za zadanie przewieźć ogromną sumę okupu, by uratować uprowadzonego w Libanie kolegę po fachu. W misję zostaje przypadkowo wplątany lokalny taksówkarz, co prowadzi do serii większych i mniejszych problemów. Obsada złożona jest z wielu europejskich nazwisk, wśród których pojawia się właśnie Marcin Dorociński. Na ten moment nie jest jednak wiadome, jaką rolę otrzymał polski aktor.

Poniżej możecie zapoznać się z materiałami promującymi. Odnajdziecie tam zwiastun, plakat oraz ujęcie Dorocińskiego.

Data premiery w Polsce jest wciąż nieznana. Za granicą natomiast film zadebiutuje już 2 sierpnia 2023 roku.