How I Met Your Father - pierwsze zdjęcie bohaterów spin-offu Jak poznałem waszą matkę

fot. CBS

How I Met Your Father jest spin-offem kultowego sitcomu Jak poznałem waszą matkę, który był emitowany na antenie CBS w latach 2005-2014. Za nowy projekt odpowiada platforma streamingowa Hulu. Serial powtórzy konwencję oryginału, czyli w tym wypadku główna bohaterka, Sophie, będzie opowiadać swojemu synowi w przyszłości jak poznała jego ojca. Widzowie poznają historię kobiety i jej grupy przyjaciół.

Do sieci trafiło pierwsze zdjęcie z How I Met Your Father, na którym znajdują się nowi bohaterowie. Hillary Duff wciela się w Sophie, a Chris Lowell gra muzyka, który pracuje jako kierowca w Uberze. Z kolei Francię Raisę zobaczymy w roli Valentiny, ambitnej, impulsywnej i żądnej przygód stylistki, a Tom Ainsley portretuje Charliego, syna brytyjskich arystokratów, aspirującego modela, który zakochał się w Valentinie i pojechał za nią do Nowego Jorku. Tien Tran wcieli się w Ellen, adoptowaną siostrę Jesse'iego, która właśnie przeprowadziła się do miasta z małego miasteczka po rozstaniu z żoną i nie może znaleźć swojego miejsca. Natomiast Suraj Sharma gra Sida, współlokatora i najlepszego przyjaciela Jesse'iego, który jest właścicielem baru.

fot. Hulu

Do obsady serialu dołączyła również Kim Cattrall, która zagra starszą wersję Sophie, opowiadającą synowi swoją historię. Nie podano jeszcze dokładnej daty premiery 1. sezonu. Wiadomo, że ma zadebiutować na początku 2022 roku.