Reboot serialu Hoży doktorzy wzbudza pytania fanów. Autor oryginału odpowiada

fot. Disney+

Reklama

Bill Lawrence odpowiada na niechęć fanów wobec wiadomości o reboocie serialu Hoży doktorzy. Po tym, jak ogłoszono rozpoczęcie prac nad projektem we współpracy z 20th Television, twórca serialu odpowiedział zaniepokojonym fanom. Jeden z nich wyraził nadzieję, że nowy reboot się nie wydarzy i zapytał Lawrence’a na platformie X, czy ten ma swój udział w nowej wersji. Lawrence przyznał, że chociaż pracuje nad kontynuacją, nie wróci jako showrunner. Dodatkowo, odpowiedział on na obawy fana, pisząc:

Dlaczego miałbyś mieć nadzieję, że serialu nie będzie? Jeżeli wyjdzie świetnie, to będziesz równie podekscytowany, co my. Jeśli nie, to po prostu nie będziesz go oglądać.

Dlaczego nowi Horzy doktorzy wzbudzają niepokój fanów?

Fan wyjaśnił, że finał Horych doktorów był tak niesamowity, iż ma nadzieję, że Lawrence i scenarzyści będą w stanie odtworzyć magię. W przeciwnym razie, całość będzie wydawać się wymuszona. Twórca odpowiedział również na to.

Słuchaj, szczerze mówiąc, będzie jak z każdym innym serialem. Możemy to spalić, albo trafić w dziesiątkę. Przeżyłem oba te doświadczenia. Rozumiem obawy niektórych, tak samo jak ekscytację innych. Oba uczucia to po prostu presja, żebyśmy zrobili coś fajnego/nowego/dobrego. Będziemy się starać. Myślę, że świat nam powie, czy to zadziała.