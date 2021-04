HTC szykuje się do prezentacji kolejnych gogli VR

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Źródło: HTC / Twitter

Firma HTC lubi przekomarzać się ze swoimi potencjalnymi klientami i nie od razu zdradza, czym w istocie będą jej najnowsze gadżety. W pierwszym kwartale 2021 roku korporacja zaprezentowała kilka akcesoriów z rodziny Vive usprawniających funkcjonowanie zestawów rzeczywistości wirtualnej, a teraz przygotowuje się do prezentacji kolejnych gogli.

Takie wnioski można wysnuć po zapoznaniu się z jednym z ostatnich tweetów HTC. Upubliczniono na nim enigmatyczną ilustrację oraz zapowiedź, która głosi, że skoro pokazano już nowe akcesoria, czas ujawnić coś znacznie poważniejszego:

Fraza „let’s get down to business” pojawiająca się w tym wpisie nie jest jednoznaczna. Z jednej strony może sugerować, że HTC wkrótce ujawni jakiś „poważny” sprzęt, co może być tożsame po prostu z nowymi goglami z linii Vive, a nie kolejnym akcesorium. Z drugiej strony zwrot możemy rozumieć bardziej bezpośrednio i nadchodzące gogle będą skierowane głównie do użytkowników biznesowych.

Za tym drugim scenariuszem przemawia fakt, iż to samo zdjęcie opublikował Alvin Wang Graylin, szef chińskiego oddziału HTC Vive. Dodał przy okazji, że już nie może doczekać się pokazania fotografii ukazującej sprzęt w pełnej krasie, a sam wpis oznaczył tagami #XR #VR #Vive. Ten pierwszy sugeruje, że będą to gogle stworzone z myślą m.in. o rzeczywistości rozszerzonej, która największe zastosowanie ma właśnie w zastosowaniach biznesowych.

Niestety zdjęcie nie zdradza zbyt wiele na temat możliwości urządzenia, widzimy na nim pojedynczy obiektyw umiejscowiony przy krawędzi obudowy. Jest to prawdopodobnie element systemu rozpoznawania położenia użytkownika oraz obiektów w trójwymiarowej przestrzeni, jednak to tylko spekulacje, które potwierdzimy bądź obalimy podczas oficjalnej konferencji prasowej.

Przedstawiciele HTC nie poinformowali, kiedy gogle ujrzą światło dzienne.