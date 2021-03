HTC VIVE Tracker 3.0 oraz VIVE Facial Tracker - nowe akcesoria, które w pełni przeniosą nas do świata VR

Źródło: HTC

Na początku marca 2021 roku przedstawiciele HTC rozpoczęli kampanię promocyjną nowych urządzeń z rodziny VIVE. Choć nie zdradzili, czego dokładnie możemy się spodziewać, liczne wpisy na mediach społecznościowych sugerowały, że premierowe sprzęty pozwolą lepiej odwzorować nasze ruchy i emocje w wirtualnej rzeczywistości. I choć nie zobaczyliśmy odświeżonych gogli z linii VIVE Focus, nowe akcesoria mogą uprzyjemnić nam zabawę w VR.

Pierwszą nowością z linii VIVE, które pokazano 10 marca, jest trzecia generacja czujników VIVE Tracker służących do śledzenia położenia kończyn oraz niestandardowych kontrolerów. Ulepszone VIVE Trackery są o 33% mniejsze i o 15% lżejsze od swoich poprzedników, a ponadto wyposażono je w system zasilania wydajniejszy aż o 75%. Oznacza to, że w pełni naładowana bateria przepracuje nawet do 7 godzin bez przerwy.

Jedno pozostało za to niezmienne – VIVE Tracker 3.0 wciąż pozwoli śledzić położenie kontrolerów oraz kończyn z dokładnością do ułamka milimetra przy 240-stopniowym zasięgu pomiaru. Według HTC zwiększenie kompaktowości akcesorium przy jednoczesnym wydłużeniu jego żywotności ma w znaczący sposób poprawić komfort korzystania z rozszerzonego systemu monitorowania ruchu.

Drugą rynkową nowością ujawnioną przez HTC jest moduł VIVE Facial Tracker, który trafił do testów deweloperskich w połowie 2020 roku. Dzięki tej przystawce gogle VR będą w stanie przechwycić mimikę twarzy i przenieść ją na wirtualnego awatara. VIVE Facial Tracker ma w czasie rzeczywistym analizować aż 38 punktów węzłowych w obrębie warg, szczęki, zębów, języka, podbródka oraz policzków, zapewniając wierne odwzorowanie emocji rysujących się na twarzy użytkownika.

HTC VIVE Tracker 3.0

Mimo iż oba urządzenia nie są skierowane bezpośrednio na rynek gamingowy i skorzystają z nich głównie branża telewizyjna, medyczna, szkoleniowa czy sportowa, VIVE Tracker 3.0 oraz VIVE Facial Tracker zarysowują nowe możliwości w zakresie zwiększania immersyjności doświadczeń VR. Połączenie tych technologii pozwoli m.in. na prowadzenie wirtualnych konferencji w takiej formie, w jakiej organizowalibyśmy je na żywo – z możliwością śledzenia mimiki twarzy oraz ruchów rąk i nóg naszych rozmówców.

Społeczność VR wykazuje się nieograniczoną kreatywnością. Widzieliśmy VIVE Tracker dosłownie wszędzie, od zastosowań przemysłowych, produkcji filmowych, po sport, gry i wiele innych. Dzięki smuklejszej konstrukcji i jeszcze dłuższej żywotności baterii nowy VIVE Tracker 3.0 jest bardziej wszechstronny. A dzięki nowemu urządzeniu VIVE Facial Tracker tworzenie ultra-realistycznych postaci jest łatwiejsze niż kiedykolwiek – powiedział Graham Wheeler, dyrektor generalny HTC EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki).

VIVE Tracker 3.0 będzie w pełni kompatybilny z systemami śledzenia ruchów SteamVR 2.0 i 1.0 oraz zestawami VR, które korzystają z platformy Steam VR. Z kolei VIVE Facial Tracker współpracuje wyłącznie z goglami HTC VIVE Pro. Oba urządzenia trafią do powszechnej dystrybucji już 6 kwietnia w cenie 629 zł.