Firmy HTC VIVE oraz Emissive zrekonstruowały katedrę Notre Dame w VR

Pożar, który w 2019 roku strawił znaczą część katedry Notre Dame de Paris, otworzył dyskusję wokół ulotności zabytków. Choć udało się uratować XII-wieczną budowlę przed doszczętnym spłonięciem, straty spowodowane przez ogień były ogromne. W proces zbierania środków finansowych na rekonstrukcję katedry zaangażowało się wiele organizacji, dla których los tak ikonicznych obiektów dziedzictwa kulturowego nie jest obojętny.

Do akcji odbudowy obiektu przyłączyły się także firmy HTC VIVE oraz Emissive, choć w dość nietypowy sposób. Wspólnymi siłami chcą bowiem unieśmiertelnić budowlę i ochronić ją przed niszczycielskimi siłami natury. Zespół Emissive, twórcy interaktywnej aplikacji Mona Lisa: Beyond the Glass, odbudował katedrę w wirtualnej rzeczywistości:

Umożliwienie ludziom zapoznania się z fantastycznymi szczegółami budzącego podziw piękna i historii katedry Notre Dame jest znakomitym przykładem tego, jak wirtualna rzeczywistość może sprawić, że historia pozostanie cały czas żywa. Zestaw VIVE Focus 3 pozwala ludziom chłonąć atmosferę i podziwiać cudowną architekturę i cenne zabytki, jakby tam byli osobiście. Jesteśmy szczególnie dumni z pracy naszego partnera w zakresie odwzorowania wierności treści, firmy Emissive, która poprowadziła ten wyjątkowy projekt VR. – powiedziała Cher Wang, współzałożycielka i przewodnicząca HTC Corp.

Aby zrekonstruować tak monumentalną budowlę, wykonano tysiące skanów wnętrza katedry, dzięki którym udało się odwzorować najdrobniejsze detale architektoniczne. Odwiedzający mogą przejść się po wirtualnych wnętrzach i eksplorować je tak, jakby fizycznie przemierzali zakamarki Notre Dame.

Twórcy aplikacji zaprezentują swoje doświadczenie szerokiej publiczności podczas wystawy w paryskiej dzielnicy La Défense, która zostanie otwarta już 15 stycznia.

