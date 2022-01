Oculus Quest zaliczył udany rok. Świetne wyniki sprzętu i gier VR

źródło: Oculus

Wygląda na to, że firma Marka Zuckerberga, Meta, może zaliczyć miniony rok do bardzo udanych, przynajmniej jeśli chodzi o wyniki osiągane przez dział VR, bo Oculus Quest cieszył się dużą popularnością. Dokładne dane nie zostały ujawnione, ale firma IDC szacuje, że do odbiorców trafiło między 5,3, a 6,8 miliona sztuk. Dla porównania, szacunki za rok 2020 wynosiły "zaledwie" 3,5 miliona egzemplarzy.

Duże wzrosty nastąpiły też w okresie świątecznym na Steam. W nowej ankiecie dotyczącej sprzętu, liczba użytkowników Oculus Quest 2 wzrosła o 3,3% - z 36,32% do 39,62%. Przewaga nad konkurencją jest naprawdę ogromna, bo drugi na liście Valve Index ma już tylko 15,79%.

O rosnącej popularności VR świadczy też fakt, że aplikacja Oculus przez pewien czas znajdowała się na pierwszym miejscu najpopularniejszych programów na iOS, wyprzedzając m.in. TikToka czy Instagrama.

https://twitter.com/hmltn/status/1474828086885724163

Powodów do narzekań nie mają też twórcy gier VR. Kooperacyjna strzelanka After the Fall zarobiła milion dolarów w zaledwie 24 godziny, a twórcy Rec Room pochwalili się, że w święta w ich produkcji zalogowany był milion użytkowników.

https://twitter.com/ShawnRecRoom/status/1475571758958845952