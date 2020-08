Huawei kończy z produkcją autorskich podzespołów

Zdjęcie: Huawei

Huawei w skali globalnej radzi sobie całkiem nieźle. Firma wyrosła na światowego lidera sprzedaży smartfonów i niejednokrotnie wyznaczała trendy rozwoju technologii mobilnych np. w zakresie fotografii smartfonowej. Ale czas prosperity pod pewnymi względami dobiega końca. Jak donoszą dziennikarze The Associated Press, korporacja zaprzestanie produkcji autorskich procesorów z linii Kirin.

Przyczyną podjęcia takiej decyzji nie są jednak problemy finansowe czy technologiczne, a polityka. Od września 2020 roku w wyniku sankcji nałożonych na firmę przez administrację Donalda Trumpa korporacja będzie musiała zamknąć część linii produkcyjnych.

Niestety z powodu drugiej rundy sankcji USA nasi producenci podzespołów przyjmowali zamówienia wyłącznie do 15 maja. Linie produkcyjne przestaną działać od 15 września. To może być ostatni rok high-endowych procesorów Huawei Kirin. Nadchodzący telefon Huawei Mate 40, zapowiadany na wrzesień, może być ostatnim telefonem z Kirinem – poinformował Richard Yu z Huawei.

Oficjalną przyczyną rozpętania wojny handlowej z Huawei były podejrzenia administracji Donalda Trumpa o wdrażanie do urządzeń infrastruktury sieciowej Huawei backdoorów, które rzekomo pozwalały Chinom szpiegować obywateli innych krajów. Mimo odrzucenia oskarżeń przez korporację, w maju 2019 roku Trump nałożył na nią embargo handlowe, które uniemożliwiło wielu firmom powiązanym z amerykańskim kapitałem prowadzenie współpracy z Huawei.

Pokłosiem tej decyzji było m.in. zawieszenie współpracy z Google, przez co nowe urządzenia mobilne tego producenta nie mogą korzystać z Usług Google i pracują pod kontrolą autorskiej wersji Androida. A co za tym idzie, pozbawione są szeregu aplikacji ściśle powiązanymi z tymi usługami. Ubicie produkcji procesorów Kirin to kolejny krok na drodze do umniejszania potencjału chińskiej korporacji.

Zobacz także:

Embargo zostało wydłużone przez Donalda Trumpa do maja 2021 roku. Jeśli do tego czasu nie zostanie zniesione, firma będzie musiała sięgnąć po inne podzespoły przy projektowaniu kolejnych telefonów. Największy producent półprzewodników Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., odpowiedzialny za wytwarzanie układów Kirin, w obliczu amerykańskich regulacji zaprzestał współpracy z Huawei. Embargo zabrania bowiem zagranicznym producentom półprzewodników, którzy korzystają z amerykańskiego oprogramowania i technologii, dostarczania jakichkolwiek produktów Huawei bez pozyskania stosownej licencji. A tej TSMC nie otrzymało.