Huawei prezentuje autorski agregator aplikacji

Wojna handlowa pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami odcięła Huawei od produktów Google. O ile firma nadal może korzystać z Androida – ten jest udostępniany na licencji open source – to dostęp do Usług Google Play (GMS) został dla niej zablokowany. A wraz z nim możliwość instalowania Sklepu Play nowych urządzeniach od Huawei.

Chińska korporacja udostępniła co prawda narzędzie Phone Clone, które pozwala przenieść część aplikacji z telefonów z GMS na urządzenia z HMS, ale nie każdy program da się skopiować w ten sposób. Częściowym rozwiązaniem problemu ma być AppGallery. Niestety, ten autorski sklep Huawei nie oferuje dostępu do tak szerokiej biblioteki produkcji jak Sklep Play. Z tego powodu wielu klientów Huawei musi sięgać po agregator MoreApps, wyszukujący aplikacje w alternatywnych źródłach. Teraz Huawei zaprezentowało światu autorską wersję oprogramowania tego typu.

Petal działa dokładnie na takiej samej zasadzie jak MoreApps – w poszukiwaniu aplikacji przeczesuje AppGallery, alternatywne sklepy mobilne oraz strony deweloperów. Jeśli jakiś program nie jest dostępny w ramach ekosystemu HMS, wskazuje alternatywne źródła, z których można go pobrać. Dzięki temu będziemy w stanie zainstalować starsze wersje takich programów jak Netflix czy HBO, GO, które nie doczekały się oficjalnej wersji na Androida z HMS-em. Petal trafiła do zasobów AppGallery i można przypiąć ją do głównego ekranu w formie widżetu.

Decydując się na korzystanie z takiego oprogramowania warto zachować ostrożność. Aplikacje pochodzące z niezależnych źródeł nie mają wsparcia ze strony deweloperów, dlatego te z nich, które dysponują danymi o charakterze poufnym, instalujemy na własną odpowiedzialność.