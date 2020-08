Huawei GameCenter – nowa platforma mobilna dla graczy

Źródło: Huawei

Smartfony i tablety wciąż nie są uważane za pełnoprawne platformy gamingowe, ale z biegiem czasu ta sytuacja może ulec zmianie m.in. dzięki upowszechnieniu się usług streamingowych od Microsoftu, NVIDII czy Google. Huawei postanowiło kuć żelazo póki gorące i wypuścić własne gamingowe centrum rozrywki.

Huawei GameCenter nie będzie jednak bezpośrednią konkurencją dla takich serwisów jak GeForce Now czy xCloud, które pozwalają strumieniować pecetowe gry z górne półki jakościowej na niemal dowolne urządzenia. To platforma stricte mobilna, nastawiona na tytuły smartfonowe. W przeciwieństwie do klasycznych sklepów z aplikacjami mobilnymi, znajdziemy w niej wyłącznie gry, w tym m.in. World of Tanks Blitz, Garena Free Fire, Marvel Strike Force, AFK Arena, Lords Mobile czy Guns of Glory.

Rola GameCenter nie będzie ograniczać się do funkcji agregatora treści, mimo iż same aplikacje będą pobierane bezpośrednio z AppGallery. Użytkownicy otrzymają do dyspozycji m.in. najświeższe informacje o premierach gier, możliwość ich przetestowania, zamówienia w przedsprzedaży a także pakiety promocyjne do tytułów korzystających z mikrotransakcji.

W drugiej fazie rozwoju projektu do GameCenter dodane zostaną funkcje społecznościowe, które ułatwią komunikowanie się z współgraczami. Niestety, Huawei nie zdradza, czego dokładnie możemy spodziewać się w tej materii.