Huawei MateBook D 16 i MateBook 16s to nowe laptopy z dużymi ekranami

fot. Huawei

W pigułce: Huawei wprowadza na polski rynek dwa nowe laptopy z 16-calowymi ekranami. MateBook D 16 oraz MateBook 16s napędzane są przez procesory Intel Core 12 generacji, dwukanałową pamięć RAM i szybkie dyski SSD, dzięki czemu łatwo poradzą sobie we wszystkich zadaniach, jakich wymagamy do przenośnych komputerów. Nowe MateBooki będą niezawodnymi towarzyszami w domowym zaciszu oraz w podróży.

Bardzo cieszę się, że do rąk polskich konsumentów trafiają dwa wyjątkowe laptopy Huawei z serii MateBook. Rozszerzają one portfolio oferowanych przez Huawei produktów skrojonych pod oczekiwania klientów, zaspakajających ich potrzeby, ale też wpisujących się w obecne trendy. Wyzwania, z jakimi mierzą się dziś osoby pracujące i uczące się zdalnie wymagają lepiej zoptymalizowanych rozwiązań, i takie właśnie są prezentowane dziś przez nas nowości. Dział laptopów jest istotną gałęzią naszego biznesu i jesteśmy przekonani, że nowe MateBooki D16 i 16s umocnią pozycję Huawei na tym ważnym rynku. – powiedział Martin Sun, Country Manager, Poland, Huawei Consumer Business Group.

Nowe 16‑calowe MateBooki wyróżniają się lekkimi obudowami i rozmiarami podobnymi do tradycyjnych 15,6‑calowych laptopów. Ekran FullView w MateBooku D 16 zajmuje aż 90% frontu urządzenia po jego otwarciu i wyróżnia się na tle konkurencyjnych produktów proporcjami 16:10 dającymi wygodniejszą przestrzeń roboczą. Dzięki zaimplementowanemu na poziomie sprzętowym ograniczeniu niebieskiego światła, wyświetlacz otrzymał certyfikat TÜV Rheinland Low Blue Light. W złagodzeniu zmęczenia oczu pomaga też przyciemnianie ekranu poprzez obniżenie napięcia.

Huawei MateBook D16

Ekran w MateBooku 16s ma rzadziej spotykane, ale bardzo wygodne proporcje 3:2 i bardzo wąskie ramki o szerokości 5,2mm‑7,3mm. Matrycy ma wysoką rozdzielczość 2520 x 1680 pikseli i pokrywa 100% palety sRGB. Subtelniejsze i płynniejsze przejścia tonalne są możliwe dzięki odwzorowaniu 1,07 miliarda kolorów. Tak wyjątkowo wysoki poziom szczegółowości uzupełnia jasność na poziomie 300 nitów. Warto również dodać, że ekran w modelu 16s jest dotykowy.

Huawei MateBook 16s

Huawei MateBooka D 16 napędzają procesory Intel Core serii H 12 generacji (w zależności od wersji i7-12700H, i5-12500H lub i5-12450H) o mocy TDP do 40W. Wspierają je dwukanałowa pamięć RAM o maksymalnej pojemności 16 GB oraz szybkie dyski SSD o pojemności do 512 GB. Z kolei sercem MateBooka 16s jest procesor i7-12700H, działający z maksymalną mocą 60W. Do tego dochodzi układ graficzny Intel Iris Xe, sprawdzający się w obróbce grafiki, zdjęć i wideo oraz w mniej wymagających grach. Układ uzupełnia 16 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczony został dysk SSD o pojemności 1 TB.

Klawiatura to najczęściej wykorzystywana, najbardziej wyczuwalna część laptopa, stąd Huawei zdecydował się na dalsze udoskonalenia nowych modeli również w tej materii. Huawei MateBook D 16 cechuje niespotykany przy tych wymiarach 1,5-milimetrowy skok klawiszy z tzw. „miękkim lądowaniem”, co ułatwia całodzienne pisanie. Nowa, wydzielona klawiatura numeryczna umożliwia użytkownikom bardziej efektywną pracę z danymi, a dodatkowe fizyczne klawisze skrótów pozwalają na bezpośredni dostęp do często używanych funkcji.

Huawei MateBook 16s, jako model stworzony dla profesjonalistów, został wyposażony w wygodną klawiaturę zaprojektowaną we współpracy z 2012 Lab. Efektem jest poprawienie zarówno skoku klawiszy, jak i ich wyczuwalności w dotyku. Tu również są one amortyzowane podczas naciskania,

co pomaga w utrzymaniu wysokiego komfortu pisania przez długi czas.

Oba modele to wideokonferencji wykorzystują kamery o rozdzielczości 1080p z szerokokątnymi obiektywami 88° oraz wszystkie dostępne mikrofony wykorzystujące algorytmy redukcji szumów oparte na sztucznej inteligencji, poprawiające jakość głosu oraz - przy wykorzystaniu słuchawek podłączonych do gniazda mini jack - uwypuklające głos rozmówcy.

Nowe MateBooki rozszerzają produktywność za sprawą spójnej i wygodnej współpracy z wieloma urządzeniami. Umożliwiają one na bezproblemowe łączenie się z innymi urządzeniami Huawei znajdującymi się w pobliżu i współpracę między nimi. Wystarczy umieścić telefon, słuchawki, mysz, klawiaturę, głośnik lub drukarkę Huawei w pobliżu nowych laptopów, by te wykryły je automatycznie i przeprowadziły przez proces szybkiego i łatwego parowania. W przypadku smartfonów i tabletów na ekranie laptopa pojawi się po podłączeniu interfejs urządzenia mobilnego, umożliwiający obsługę, jakby stanowiły jedno urządzenie, z dostępem do plików i możliwością ich edycji.

Huawei MateBook D 16 jest bardzo poręczny dzięki lekkiej metalicznej obudowie o wadze zbliżonej do wagi 15,6-calowego laptopa – wynosi ona zaledwie 1,7 kg. Oferowany jest w parze z kieszonkową ładowarką 65 W, co razem sprawia, że laptop ten jest idealnym urządzeniem do pracy w hybrydowym biurze, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdzie. Huawei MateBook 16s wyróżnia się wyglądem klasy premium i korpusem wykonanym z metalu o wysokiej wytrzymałości. Nieprzeciętna moc, jaką

ma do zaoferowania, mieści się w obudowie o grubości zaledwie 17,8 mm, ważąc przy tym 1,99 kg.

Huawei MateBook D 16 dostępny będzie w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z kodem rabatowym o wartości 700 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik. Po zakończeniu promocji model też dostępny będzie także w sklepach operatorów sieci Orange oraz Plus.

Sprzedaż regularna rusza od 25 lipca, a sugerowana cena detaliczna to 3999 zł za wersję z procesorem i5 i 8 GB pamięci RAM, 4399 zł za wersję i5/16 GB oraz 5699 zł za wersję i7/16 GB.

Huawei MateBook 16s dostępny będzie w przedsprzedaży od 23 czerwca do 24 lipca 2022 r. z monitorem Huawei MateView GT 34 za 1 zł. Ograniczona czasowo promocja dostępna będzie online w sklepie Huawei.pl oraz w sieciach handlowych Media Expert, RTV Euro AGD, Media Markt, x-kom, Neonet oraz Komputronik.

Sprzedaż regularna rusza 25 lipca 2022 r., a sugerowana cena detaliczna za wersję z procesorem i7 i 16 GB pamięci RAM to 7499 zł.

Prezentowane urządzenia będą także dostępne w oficjalnej Strefie Marki na Allegro oraz w sklepie Huawei.pl, w którym na kupujących czekają dodatkowe korzyści w postaci dodatkowej obniżka za zapisanie się do newslettera, możliwości przedłużenia gwarancji o kolejny rok za jedynie 9,90 zł, możliwość dokupienia akcesoriów na promocyjnych warunkach, raty z RRSO 0%, czy też wreszcie program lojalnościowy oraz szybka dostawa.