Aktor oskarżony o kanibalizm mrocznym rycerzem. Za kamerą najgorszy reżyser świata

fot. materiały prasowe

W czasie pandemii Armie Hammer został oskarżony o molestowanie seksualne i kanibalizm. Natychmiast jego kariera się zakończyła, a aktor zniknął z mediów na kilka lat. Dopiero w 2025 roku powraca po przerwie, aby zagrać mrocznego rycerza. Brzmi to kuriozalnie, ale nie chodzi o Batmana, lecz o thriller The Dark Knight, w którym Hammer otrzymał główną rolę.

O czym jest The Dark Knight?

Podobieństwa do Batmana nie kończą się na tytule: Armie Hammer wcieli się w postać Sandersa, który staje się tytułowym mrocznym rycerzem, herosem walczącym ze złem i polującym na bandytów. Projekt oparto na oryginalnym pomyśle Uwe Bolla, który stanie za kamerą. Boll, uważany za najgorszego reżysera współczesnego kina, zasłynął serią fatalnych adaptacji gier, takich jak Dungeon Siege, Far Cry, Postal, Bloodrayne czy Alone in the Dark.

Fabuła ma koncentrować się na tym, jak tytułowy mroczny rycerz staje się sensacją w mediach społecznościowych i bohaterem w oczach opinii publicznej. Mimo to policja postrzega go jako zagrożenie.

Prace na planie rozpoczną się 27 stycznia 2025 roku. Producent Michael Roesch ma świadomość, że tytuł i tematyka budzą skojarzenia z filmem Christophera Nolana o Batmanie.

– Nasz film bardzo różni się od dzieła Christophera Nolana, więc nie ma ryzyka zamieszania.

Będzie to 37. film w karierze niesławnego Uwe Bolla. Przypomnijmy, że swego czasu Hammer dostał rolę Batmana w aktorskim filmie Justice League: Mortals, który nie został zrealizowany. Nie jest to więc pierwsza sytuacja, gdy ma związek z postacią zwaną mrocznym rycerzem.