Huawei P50 Pro i P50 Pocket już w Polsce

26 stycznia na polskim rynku zadebiutowały dwa nietuzinkowe smartfony od Huawei, P50 Pro oraz P50 Pocket. Cechą charakterystyczną obu modeli jest zmyślne połączenie elegancji oraz wysokiej sprawności fotograficznej. Choć na pierwszy rzut oka wyglądają jak wysublimowane gadżety modowe, skrywają układy optyczne, które mogą zawstydzić wielu konkurentów.

W Huawei P50 Pro producent sięgnął po dwuwyspowy układ fotograficzny Dual-Matrix Camera, w skład którego wchodzi obiektyw główny 50 MP, monochromatyczny 40 MP, utraszerokokątny 13 MP, teleobiektyw 64 MP, laserowy czujnik odległości oraz dioda doświetlająca. Tak szeroki zakres obiektywów pozwoli na rejestrowanie ujęć w 3,5-krotnym powiększeniu optycznym oraz przy 100-krotnym zoomie optycznym.

Inżynierowie zadbali także o dostarczenie kilku rozwiązań software’owych, które poprawią jakość wykonywanych fotografii. Według Huawei nowa optyka Huawei XD pozwoli wykorzystać system korekcji niedoskonałości, aby wydobyć dodatkowe szczegóły rejestrowanego ujęcia. Z kolei procesor obrazu XD Fusion Pro wykorzysta technologie True-Chroma oraz Super HDR aby zwiększyć wyrazistość i nasycenie kolorów. 10-kanałowy czujnik multispektralny ma zaś zwiększyć dokładność rejestrowanego światła otoczenia o 50%, a odcieni barw o 20%.

W parze z porządnym układem optycznym otrzymamy także ekran OLED wyświetlający pełną paletę kolorów DCI- P3. Panel charakteryzuje się odświeżaniem na poziomie 120 Hz oraz próbkowaniem dotyku na poziomie 300 Hz. Wysokie próbkowanie zauważalnie poprawi czas reakcji na działanie użytkownika, co docenią m.in. gracze dynamicznych tytułów mobilnych, w których szybkość reakcji decyduje o zwycięstwie bądź porażce. Wszystkim tym zarządza zaś procesor Snapdragon 888 zasilany baterią 4360 mAh kompatybilną z technologią szybkiego ładowania 66W SuperCharge.

Sprzęt będzie dostępny w cenie 5499 zł, zaś w przedsprzedaży trwającej do 8 lutego można kupić go z 500-złotowym upustem oraz ze słuchawkami Huawei FreeBuds 4 w zestawie za 1 zł.

Drugi ze sprzętów Huawei, model P50 Pocket, ma być zaś odpowiedzią na zyskujące na popularności smartfony nawiązujące swoją formą do kultowych telefonów z klapką. Sercem tego urządzenia również jest Snapdragon 888, jednak to wyświetlacz oraz układ optyczny są tymi elementami, które przykuwają największą uwagę odbiorcy, a nie sucha specyfikacja techniczna.

Inżynierowie Huawei zastosowali tu usprawniony mechanizm składania wyświetlacza o konstrukcji Multi-Dimensional Lifting, która sprawia, że po zamknięciu urządzenia krawędzie wokół ekranu idealnie do siebie przylegają. Smartfon po złożeniu ma zaledwie 15,2 mm grubości, dzięki czemu bez problemu zmieści się w kieszeni spodni.

Układ optyczny P50 Pocket również nie jest typową smartfonową konstrukcją. Ultra Spectrum Camera Matrix składa się z obiektywu głównego 40 MP, ultraszerokokątnego 13 MP, obiektywu Ultra Spectrum 32 MP, 10-kanałowego czujnika wielozakresowego oraz lampy błyskowej. Tym, co wyróżnia go na tle konkurencji, jest możliwość skorzystania z funkcji Ultra Spectrum Fluorescence Photography. Za jej pośrednictwem będziemy w stanie uchwycić na zdjęciach szersze spektrum fal elektromagnetycznych z zakresu ultrafioletu. A co za tym idzie – sfotografować np. fluorescencyjne substancje na powierzchni kwiatów.

Główny ekran w Huawei P50 Pocket to 6,9-calowy panel o kinowych proporcjach 21:9, który charakteryzuje się takim samym próbkowaniem i odświeżaniem co ten zastosowany w modelu P50 Pro. Towarzyszy mu zaś okrągły 1,04-calowy wyświetlacz na tylnej części obudowy. Ten dodatkowy panel sprawdzić się w roli podglądu aparatu czy narzędzia do wyświetlania widżetów prezentujących m.in. godzinę, kalendarz czy prognozę pogody. Dzięki niemu użytkownik będzie miał dostęp do podstawowych informacji bez otwierania klapy głównego wyświetlacza.

Huawei P50 Pocket wyceniono na 6499 zł, ale w przedsprzedaży trwającej do 8 lutego można kupić go z 500-złotowym rabatem oraz w zestawie ze słuchawkami FreeBuds Lipstick za 1 zł.

