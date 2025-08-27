Reklama
placeholder

Czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie? W nowym komiksie idzie do przodu jak czołg

Zapowiedziano nowy komiks Hulk: Smash Everything​. O czym opowiada fabuła i kiedy będzie mieć premierę? Przekonajcie się sami.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Hulk: Smash Everything 
Hulk komiksy
Hulk: Smash Everything Fot. Marvel
Reklama

Marvel zapowiedział nową miniserię Hulk: Smash Everything. Tytuł bardzo dobrze podsumowuje to, czego możemy spodziewać się po fabule. Zielony gigant będzie mierzył się z coraz większymi wyzwaniami i niszczył wszystko, co stanie mu drodze, przedzierając się przez kosmos i granice rzeczywistości. Możemy oczekiwać odpowiedzi na nurtujące wielu fanów pytanie, czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie, a także dużej dawki szaleństwa i dobrej zabawy.

Na pewno komiks będzie ciekawym kontrastem dla głównej serii. Infernal Hulk skręcił w końcu w stronę horroru, a Hulk: Smash Everything brzmi jak klasyczna przygoda z Zielonym Goliatem. Fani herosa nie będą więc mogli narzekać na brak różnorodności wśród nadchodzących nowości.  

nullFot. Marvel

Hulk: Smash Everything będzie składać się z pięciu numerów. Za scenariusz odpowiada Ryan North, znany z Fantastycznej Czwórki i One World Under Doom, a stroną graficzną zajmie się rysownik Vincenzo Carratù, który na na koncie takie tytuły jak Psylocke i Dracula: Blood Hunt.

Kiedy premiera komiksu Hulk: Smash Everything? Nowa miniseria Marvela zadebiutuje w USA w grudniu 2025 roku.

Źródło: Marvel

Paulina Guz
Paulina Guz
Tagi:  Hulk: Smash Everything 
Hulk komiksy
Reklama
placeholder

Najnowsze

1 Matriarch DC złoczyńca
-

Nowa przeciwniczka Wonder Women zachwyca: miecz, korona i potężne artefakty

2 Robert Downey Jr. - Ryan Reynolds
-

To nie Downey Jr. i Reynolds pokłócili się na planie hitu Marvela. Powód jest prosty

3 Czerwona Sonja
-

Czerwona Sonja i Conan Barbarzyńca połączą siły? Wojowniczka kontra cyklop [WIDEO]

4 Thunderbolts* na Disney+
-

Przegapiliście to w kinie? Thunderbolts* już od dzisiaj na Disney+

5 Alice in Borderland - 3. sezon
-

Nowy zwiastun 3. sezonu Alice in Borderland. Arisu rusza na ratunek Usagi

6 Devil in Disguise: John Wayne Gacy - zdjęcia
-

Oto historia ofiar seryjnego mordercy. Zwiastun i zdjęcia z nowego serialu Peacock

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e164

Moda na sukces

s38e155

Zatoka serc

s20e14

America’s Got Talent

s2025e168

Anderson Cooper 360

s11e07

The Amazing Race Canada

s2025e171

The Lead with Jake Tapper

s01e86

s05e05
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Gears of War: Reloaded

26

sie

Gra

Gears of War: Reloaded
Z krwi i ognia

27

sie

Książka

Z krwi i ognia
Wyjaśniamy morderstwa

27

sie

Książka

Wyjaśniamy morderstwa
Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness

27

sie

Książka

Kobieta, która oszukała świat. Historia Belle Gibson i największego skandalu wellness
Metal Gear Solid Δ: Snake Eater

28

sie

Gra

Metal Gear Solid Δ: Snake Eater
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Patrick J. Adams
Patrick J. Adams

ur. 1981, kończy 44 lat

Aaron Paul
Aaron Paul

ur. 1979, kończy 46 lat

Ariana Greenblatt
Ariana Greenblatt

ur. 2007, kończy 18 lat

Sarah Chalke
Sarah Chalke

ur. 1976, kończy 49 lat

Peter Stormare
Peter Stormare

ur. 1953, kończy 72 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

TVP z letnią trasą koncertową. W których miastach i gdzie oglądać koncerty?

2
-

Na sygnale: kiedy premiera nowego sezonu serialu? Już wiadomo

3
-

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

4

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 260-264. Co się wydarzy?

5

Millie Bobby Brown i Jake Bongiovi zostali rodzicami po raz pierwszy

6

Tragedia w Sopocie. Transmisję przerwano, nie żyje Stanisław Soyka

7

Taką kwotę 'zabiera się' wygranym w Milionerach. Wiedzieliście o tym podatku?

8

Natalia Janoszek w Big Brotherze. Weszła już do domu Wielkiego Brata

9

Znani aktorzy reklamowali alkohol. Jest akt oskarżenia

10

Sydney Sweeney odniosła się do krytyki mydła o zapachu… wody po jej kąpieli

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
placeholder
placeholder
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV