Czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie? W nowym komiksie idzie do przodu jak czołg
Zapowiedziano nowy komiks Hulk: Smash Everything. O czym opowiada fabuła i kiedy będzie mieć premierę? Przekonajcie się sami.
Marvel zapowiedział nową miniserię Hulk: Smash Everything. Tytuł bardzo dobrze podsumowuje to, czego możemy spodziewać się po fabule. Zielony gigant będzie mierzył się z coraz większymi wyzwaniami i niszczył wszystko, co stanie mu drodze, przedzierając się przez kosmos i granice rzeczywistości. Możemy oczekiwać odpowiedzi na nurtujące wielu fanów pytanie, czy Hulk rzeczywiście jest najsilniejszy na świecie, a także dużej dawki szaleństwa i dobrej zabawy.
Na pewno komiks będzie ciekawym kontrastem dla głównej serii. Infernal Hulk skręcił w końcu w stronę horroru, a Hulk: Smash Everything brzmi jak klasyczna przygoda z Zielonym Goliatem. Fani herosa nie będą więc mogli narzekać na brak różnorodności wśród nadchodzących nowości.
Hulk: Smash Everything będzie składać się z pięciu numerów. Za scenariusz odpowiada Ryan North, znany z Fantastycznej Czwórki i One World Under Doom, a stroną graficzną zajmie się rysownik Vincenzo Carratù, który na na koncie takie tytuły jak Psylocke i Dracula: Blood Hunt.
Kiedy premiera komiksu Hulk: Smash Everything? Nowa miniseria Marvela zadebiutuje w USA w grudniu 2025 roku.
Źródło: Marvel
