Syn Hulka obwołał się bogiem. I ma w tym sporo racji

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Marvel

Dom Pomysłów zaprezentował pierwsze plansze promujące zeszyt Gamma Flight #2, kolejnej odsłony serii ze scenariuszem Ala Ewinga. Przypomnijmy, że w finale poprzedniej historii do uniwersum po długiej nieobecności powrócił syn Hulka, Skaar. To właśnie on stanął do walki z tytułową drużyną superbohaterów; teraz z kolei ogłosi się bogiem.

Abstrahując od zawartej w tym stwierdzeniu arogancji, postać ta ma sporo racji. Swego czasu Skaar wszedł bowiem w posiadanie Starej Mocy, która była de facto próbą ujarzmienia wszechpotężnej Mocy Kosmicznej (źródła siły Galactusa) przez mieszkańców macierzystej planety syna Zielonego Goliata, Sakaaru. Taki obrót spraw doprowadził do niewyobrażalnego zwiększenia zdolności Skaara, czyniąc z niego boga. Co więcej, w tajemniczy sposób potrafi on obecnie stwarzać istoty wykorzystujące promieniowanie gamma.

Tak prezentują się plansze promocyjne, na których zobaczycie kolejny etap walki Gamma Flight ze Skaarem - Leonard Samson będzie nawet nawiązywał do postaci Hulka:

Gamma Flight #2 - plansze