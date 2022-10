Hulkbuster z MCU w wersji LEGO. Cena zwala z nóg, fani zachwyceni

Źródło: Marvel Studios

Figurka 76210 Hulkbuster to nowość od LEGO, która zachwyca z jednej strony wykonaniem, natomiast z drugiej mocno szokuje ceną. Wiadomo, że firma jest stałym elementem marketingu dla projektów spod szyldu MCU. Ujawniono już mnóstwo wartych uwagi kolekcjonerskich zestawów z takich filmów jak: Czarna Pantera: Wakanda w moim sercu czy Doktor Strange w multiwersum obłędu. Teraz przyszedł czas na kolejny zestaw, który bazuje na zbroi Hulkbustera z Avengers: Czas Ultrona. Cena modelu to aż 550 dolarów, co czyni komplet najdroższym zestawem LEGO Marvel w historii. Ta samotna figurka przewyższa cenowo poprzednie zestawy LEGO, które zawierają kilka minifigurek.

Hulkbuster z MCU - LEGO

76210 Hulkbuster składa się łącznie z 4049 części i zawiera trzy klocki świetlne, a więc model można podświetlić w okolicy klatki piersiowej i na rękach. Figurka ma podobno 52 cm wysokości i 37 cm szerokości. W Internecie zostały umieszczone zdjęcia nowego modelu. Zobaczcie sami, jak prezentuje się kolejna propozycja od LEGO.

Hulkbuster LEGO

Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez The Brick Family🇸🇬 (@brickpedia)

Dla odniesienia, oto poprzednie zestawy LEGO, które przodowały w rankingu cenowym: 76042 Helikopter SHIELD, 76178 The Daily Bugle i 76215 Czarna Pantera. Wszystkie w cenie 349,99 dolarów.

Czy 76210 Hulkbuster jest wart swojej ceny?