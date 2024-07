Nowy aktor jako Hulkling w Young Avengers? To gwiazda hitu Netfliksa

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Netflix

Reklama

Jak donoszą niezależnie od siebie scooperzy Alex Perez z The Cosmic Circus i My Time To Shine Hello, Marvel ma już faworyta do roli Hulklinga w filmie Young Avengers i innych projektach MCU. Przypomnijmy, że w serialu Mecenas She-Hulk pokazano już postać syna Hulka, ale według nowych doniesień Dom Pomysłów chce dokonać w odniesieniu do tego bohatera tzw. retconu i zamiast niego wprowadzić właśnie Teddy'ego Altmana aka Hulklinga, hybrydę rasy Kree i Skrulli.

Jest to o tyle istotne, że w nadchodzącej serii To zawsze Agatha mamy zobaczyć starszą wersję Billy'ego Kaplana aka Wiccana, syna Wandy Maximoff, w którego wcieli się Joe Locke. Wiccan i Hulkling w świecie komiksów tworzyli parę.

Według wspomnianych wcześniej scooperów największym faworytem do roli Teddy'ego Altmana jest Kit Connor, 20-letni aktor znany m.in. z netfliksowego hitu Heartstopper. Co ciekawe, to właśnie w tej ostatniej produkcji na ekranie partnerował mu Locke. Obu aktorów widzicie na zdjęciu wprowadzającym do tego tekstu (Locke'a z lewej strony, Connora - z prawej).

Pojawiają się także spekulacje, że na zbliżającym się Comic-Conie w San Diego Marvel oficjalnie zapowie powstanie filmu Young Avengers i ujawni jego pierwsze szczegóły.

Kim są Young Avengers? Historia, skład, moce