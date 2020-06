Humble Bundle ze świetnym zestawem. Mnóstwo gier, książek i komiksów w jednej paczce

Humble Bundle

Ruszyła sprzedaż kolejnej paczki od Humble Bundle. Tym razem zestaw jest naprawdę bogaty, bo w paczce o nazwie Humble Fight for Racial Justice Bundle znalazło się kilkadziesiąt gier (w formie kluczy Steam), książek oraz komiksów. Całość można kupić za 28 euro, czyli około 120 zł. Zebrane w ten sposób środki zostaną przekazane trzem organizacjom - NAACP Legal Defense Fund, Race Forward i The Bail Project, które zajmują się walką z rasizmem.

W zestawie znajduje się m.in. NBA 2K20, Observer, BioShock: Remastered, This War of Mine, Age of Wonders III oraz świetnie oceniane gry niezależne, takie jak Spelunky, Baba is You czy Hyper Light Drifter. Paczka zawiera również komiksy – m.in. Ghost in the Shell: Global Neural Network i Attack on Titan Anthology oraz książki w wersji cyfrowej. Osoby, które zdecydują się na zakup Humble Fight for Racial Justice Bundle otrzymają też miesięczną subskrypcję usługi Humble Choice.

Akcja potrwa do 23 czerwca.