Satanistyczna panika na małym ekranie. Pierwszy zwiastun serialu Hysteria!

fot. Peacock

Reklama

Hysteria! to nowy ośmioodcinkowy thriller Peacock, inspirowany paniką satanistyczną w latach 80. w Stanach Zjednoczonych. Do sieci trafił pierwszy zwiastun z Julie Bowen w roli głównej. W klipie codziennym czynnościom jej bohaterki przerywa pewna tajemnicza, okultystyczna siła. Zobaczcie sami.

Hysteria! - pierwszy zwiastun

Hysteria! - zdjęcia

Hysteria! - fabuła, obsada, premiera

Koniec lat 80., w Stanach Zjednoczonych panuje satanistyczna panika, a ukochany rozgrywający szkolnej drużyny futbolowej znika w tajemniczych okolicznościach. Fabuła śledzi losy wyrzutków tworzących heavy metalowy zespół, którzy wykorzystują nagłe zainteresowanie miasta okultyzmem do budowania swojej reputacji. Jednak gdy dochodzi do serii dziwnych morderstw, porwań i zgłoszonych "nadprzyrodzonych zjawisk", wszelkie tropy prowadzą bezpośrednio do nich.

Oprócz Bowen, do obsady należą Anna Camp, Emjay Anthony, Chiara Aurelia, Kezii Curtis i Nikki Hahn. Gościnnie wystąpią również Bruce Campbell, Garret Dillahunt, Nolan North, Elijah Richardson, Milly Shapiro, Allison Scagliotti oraz Jessica Treska.

Światowa premiera serialu została zaplanowana na 18 października 2024 roku. Jeszcze nie wiadomo, kiedy Hysteria! zadebiutuje w Polsce.