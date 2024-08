Projekt nabiera rumieńców. Obsada nowego thrillera Peacocka powiększa się

fot. materiały prasowe

Dakota Fanning (Ripley, Bez litości 3: Ostatni rozdział) i Abby Elliott (The Bear, Saturday Night Live) dołączyły do ekipy serialu All Her Fault z Peacocka. Pierwsza z nich zagra "Jenny", a druga "Lię". Obie aktorki będą stałymi członkami obsady.

Serial All Her Fault z Peacocka powstał na podstawie bestsellerowej powieści Andrei Mary pod tym samym tytułem. Akcja zaczyna się w momencie, w którym główna bohaterka, Marissa Irvine, przyjeżdża pod adres Arthur Avenue 14, by odebrać swojego syna Milo, który miał tam bawić się z nowym kolegą ze szkoły. Drzwi nie otwiera jednak mama chłopca, ani jego niania. Za to po Milo nie ma śladu. I tak zaczyna się największy koszmar rodzica, jaki można sobie wyobrazić.

Główną rolę w serialu All Her Fault od Peacocka zagra Sarah Snook, która będzie jednocześnie pełnić rolę producentki wykonawczej. Oprócz tego w obsadzie są także Jake Lacy, Sophia Lillis i Michael Peña. Megan Gallagher pełni funkcję scenarzystki, twórczyni i producentki wykonawczej. Zdjęcia w Australii mają rozpocząć się wkrótce.