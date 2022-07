I Am Groot - pierwsze reakcje krytyków. 20 minut słodyczy, mrocznej komedii i klimatu z Pixara

Marvel Studios

I Am Groot to nowa seria Disney+ z uroczym członkiem Strażników Galaktyki. To drugi w pełni animowany serial Marvel Studios, który składa się jedynie z pięciu odcinków. Wszystkie zadebiutują jednocześnie 10 sierpnia 2022 roku. To, co jest w nim wyjątkowego, to fakt, że w żaden sposób nie łączy się z kanonem MCU. W związku z tym cokolwiek wydarzy się w produkcji, nie będzie miało żadnego wpływu na aktorskie filmy.

Zanim jednak I Am Groot oficjalnie zadebiutuje na Disney+, krytycy podzieli się swoimi pierwszymi reakcjami.

I Am Groot - co sądzą krytycy?

Krytycy podzieli się swoimi wrażeniami przez platformę Twitter. Richard Nebens z portalu The Direct ogłosił serial najbardziej uroczym projektem w MCU, zwracając uwagę na to, jak przyjemnie się go ogląda, a Jacob Fisher z Discussing Film opisał produkcję jako doskonały seans. Recenzent zauważył jednak, że całość trwa jedynie 20 minut. Jack Kennedy z Lights, Camera, Pod porównał za to I Am Groot do krótkometrażówek Pixara.

I Am Groot najczęściej było określany jako krótki i słodki serial, idealny dla całej rodziny. Co jednak zaskakujące, padły też słowa, że to dość mroczna komedia, choć odpowiednia dla dzieci.

Jestem Groot? Raczej "jestem słodki", ponieważ krótkometrażówki Disney+ to przeurocze fragmenty z życia ulubionego drzewnego kosmity z jedną frazą. Komedia jest zaskakująco mroczna, choć wciąż przyjazna rodzinnym seansom. Często przypomina zagubione fragmenty z filmów o Strażnikach Galaktyki. Dwa Grooty w górę.

Zobaczcie pełne reakcje na poniższych wpisach z Twittera.

I Am Groot - pierwsze reakcje z Twittera

https://twitter.com/RichardNebens/status/1552015019419639808

https://twitter.com/JacobFisherDF/status/1551972654516674564

https://twitter.com/socalthrills/status/1551975417887674368

https://twitter.com/JackKennedy/status/1551978317489868802

https://twitter.com/JimViscardi/status/1551977298697543682

https://twitter.com/noguiltlife/status/1551980554354049027

https://twitter.com/azalben/status/1551992156818182150

