I Am Groot - animacja trafi na duży ekran. Odcinek będzie wyświetlany przed seansem Thor: miłość i grom

I Am Groot to nowy serial, który opowie o najsłodszym członku Strażników Galaktyki. Produkcja z przygodami Baby Groota będzie drugą serią animowaną od Marvel Studios po What If... ?. Będzie składać się z 5 krótkich filmów animowanych. Funkcję producenta wykonawczego pełni James Gunn, który zdradził, że nowe epizody niekoniecznie są częścią sagi Strażników Galaktyki. Natomiast są według niego "kanonicznie same w sobie". Warto też dodać, że Vin Diesel ponownie podłoży głos Grootowi w oryginalnej wersji językowej.

Choć premiera serialu na Disney+ jest zaplanowana na 10 sierpnia to widzowie w USA będą mieli możliwość obejrzenia I Am Groot przed wybranymi seansami filmu Thor: miłość i grom. Odcinek zatytułowany Magnum Opus będzie wyświetlany w kinie El Capitan Theatre w Hollywood w dniach 18-24 lipca.

Nie wiadomo czy podobna inicjatywa pojawi się w polskich kinach. W poniższej galerii możecie zobaczyć materiały promocyjne serialu.

I Am Groot