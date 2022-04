I Am - Kate Winslet zagra jedną z głównych ról w antologii o kobietach

fot. HBO

Kate Winslet zagra główną rolę w jednym z pełnometrażowych odcinków antologicznej serii I Am, którą tworzy Channel 4. Zdobywczyni Oscara wystąpi w produkcji wraz ze swoją córką, Mią Threapleton, w części zatytułowanej I Am Ruth. Tytuły każdego z epizodów pochodzą od imienia głównej bohaterki.

W I Am historie do każdego filmu zostały opracowane w ramach twórczego partnerstwa z czołowymi aktorkami, z na wpół improwizowanymi dialogami. Seria składa się z solowych filmów, które badają doświadczenia kobiet w momentach, które są emocjonalnie surowe, prowokujące do myślenia i osobiste.

fot. HBO

Zdjęcia do produkcji mają rozpocząć się pod koniec kwietnia. Nowa seria będzie składała się z trzech pełnometrażowych epizodów. Twórcą, reżyserem i scenarzystą formatu jest laureat nagrody BAFTA, Dominic Savage.

Kate Winslet - następny projekt

Najbliższą premierą z udziałem Winslet będzie oczekiwane przez wielu fanów widowisko Avatar 2.