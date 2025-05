Ikona Krzyku dołączy do X-Men? Oto, kogo może zagrać

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Obecnie trwają pracę nad 2. sezonem serialu animowanego X-Men '97 produkowanego przez Marvel Studios. Pierwsza odsłona spotykała się z jednogłośnym zachwytem fanów i krytyków. W serwisie Rotten Tomatoes ma fantastyczne 99% pozytywnych opinii od tych drugich. Za kulisami doszło do przetasowań w kwestii showrunnera i kontrowersji z tym związanych, ale prace nadal trwają. 2. sezon ma się ukazać w 2026 roku. Tymczasem znany scooper poinformował o angażu nowej aktorki do produkcji. Każdy fan horrorów ją zna!

Marvel, jakiego jeszcze nie widzieliście. Spider-Noir ma zachwycający zwiastun!

Scooper MyTimeToShineHello, którego informacje często się sprawdzały w przeszłości poinformował o tym, iż Neve Campbell, znana z roli Sidney w filmach z serii Krzyk, została obsadzona jako Polaris w nowej produkcji o X-Men. Przez jakiś czas spekulowano, że chodzi o aktorski reboot w ramach MCU, ale na to raczej zbyt wcześnie. Informatorzy z ComicBookMovie.com dowiedzieli się, że w rzeczywistości chodzi o 2. sezon serialu X-Men '97.

fot. Marvel Comics

Kim jest Polaris?

Polaris ma na imię Lorna Dane. Jej moce przypominają te Magneto, ale nie jest tak potężna. Jest za to zdolna do absorbowania negatywnych emocji i przetwarzania ich, by zwiększyć siłę, rozmiar, wytrzymałość i uzyskać niezniszczalność. Lorna potrafi również emitować wzmocnione negatywne emocje, które u innych podsycały agresywne zachowania. Ta postać zaliczyła już aktorski debiut w serialu The Gifted. Tam wcieliła się w nią Emma Dumont.

Ranking najciekawszych superbohaterek Marvela i DC