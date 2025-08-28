Sylvester Stallone obsadzony. Ten młody aktor zagra legendę

Lewe zdjęcie: Rocky, dystrybucja MGM. Prawie zdjęcie: The Offer, dystrybucja Paramount+

Anthony Ippolito został obsadzony jako młody Sylvester Stallone w filmie I Play Rocky dla Amazon MGM Studios. Z czego znany jest aktor? Najbardziej z zagrania Al Pacino w miniserialu The Offer. Niedawno można go było też zobaczyć w filmie Purpurowe serca od Netflixa. Ta nowa rola na wielkim ekranie może być jednak przełomem w jego karierze.

O czym opowiada fabuła I Play Rocky? Produkcja skupi się na losach Stallone'a, zanim osiągnął sukces, kładąc szczególny nacisk na okres, w którym pracował przy Rockym. Aktor nie tylko zagrał w filmie główną rolę, ale również napisał scenariusz i robił wszystko, by go ukończyć, mimo zakulisowych problemów i ogólnego braku wiary ludzi wokoło w ten projekt. Jego starania przyniosły owoce. Rocky stał się początkiem dochodowej franczyzy i osiągnął sukces artystyczny, zdobywając aż trzy Oscary, w tym za Najlepszy film.

Za reżyserię I Play Rocky odpowiada Peter Farrelly. Toby Emmerich i Christian Baha zajmują się produkcją. Scenariusz napisał Peter Gamble. Film jest przeznaczony na duży ekran i zadebiutuje w kinach. Główną rolę zagra Anthony Ippolito, znany z The Offer.