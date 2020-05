id Software pozbędzie się Denuvo z gry DOOM Eternal

fot. Bethesda

Ostatnia łatka do gry Doom Eternal spotkała się z niezadowoleniem ze strony społeczności graczy. Twórcy postanowili dodać do tytułu zabezpieczenie Denuvo, aby ograniczyć oszukiwanie w rozgrywkach wieloosobowych. Choć cel był szczytny, sposób jego realizacji pozostawił sporo do życzenia. Gracze zaczęli skarżyć się na spadki w płynności gry, o które oskarżali właśnie wprowadzenie Denuvo. Swoje niezadowolenie wyrazili poprzez wystawianie produkcji negatywnych ocen w serwisach internetowych.

Taki proceder musiał spotkać się ze zdecydowaną reakcją ze strony id Software. Przedstawiciele firmy poinformowali społeczność graczy, że wprowadzono Denuvo po to, aby ochronić graczy zainteresowanych trybem Battle Mode przed oszustami i przygotować się do uruchomienia trybu Inwazji, który wkrótce trafi do ich produkcji. Jednak w obliczu niezadowolenia ze strony użytkowników postanowiono usunąć Denuvo wraz z kolejną aktualizacją.

Warto jednak zauważyć, że według id Software problemy ze stabilnością gry nie mają związku z wprowadzeniem wspomnianego zabezpieczenia. Z ustaleń firmy wynika, że zawiniła zmiana w kodzie alokacji pamięci VRAM. Mimo to id Software poszuka innego sposobu na zabezpieczenie graczy przed cheaterami w trybie online.