Klasyczny DOOM w DOOM Eternal. Jak w niego zagrać?

Doom Eternal to jedna z najlepszych strzelanek, jakie są obecnie dostępne na rynku. Jest to też tytuł, który kryje sporo sekretów, a jednym z nich jest możliwość zagrania w klasyczną wersję gry Doom. Uzyskanie dostępu do tej produkcji nie jest jednak proste.

Aby mieć możliwość zagrania w to wydanie gry trzeba ukończyć fabułę i dokonać pewnych ulepszeń. Przede wszystkim trzeba mieć w pełni ulepszony strój Doom Slayera oraz odkryć wszystkie kody oszustw w grze. W tym celu trzeba będzie powtarzać niektóre lokacje. Kiedy już to wszystko zbierzemy w naszej fortecy musimy udać się na jedno z niższych pięter, a tam naszym oczom ukaże się komputer z minionej epoki. Po wejściu w interakcje ze sprzętem możemy uruchomić klasyczną strzelankę z 1993 roku.

Doom Eternal dostępny jest na PC, PlayStation 4 i Xbox One od 20 marca tego roku. Z okazji premiery gry do The Elder Scrolls Online trafił... piekielny krab. Gracze mogą nabyć tego wyjątkowego kompana do 23 marca.