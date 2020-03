Autorski mod do DOOM-a doda ray tracing

Ray tracing pozwala znacząco poprawić jakość oświetlenia w grach komputerowych. Dzięki niemu silnik graficzny może szczegółowo prześledzić przebieg wszystkich promieni świetlnych widocznych na ekranie, a co za tym idzie - poprawniej odwzorować wybuchy, odbicia czy załamania światła. Niestety, to wciąż technologia niszowa, po którą sięgają nieliczni programiści. Doom Eternal wydawał się doskonałą pozycją do wypromowania ray tracingu, ale producent nie zdecydował się na wdrożenie go do gry w dniu premiery. Funkcja ta pojawi się w niej w nieokreślonej przyszłości.

Na szczęście społeczność moderów pomoże skorzystać z potencjału kart RTX w DOOM-ie już w tym momencie. Pascal Gilcher opracował modyfikację, która doda ray tracing do gier, które go nie obsługują. Twórca wykorzystał do tego oprogramowanie ReShade umożliwiające nałożenie filtrów postprodukcyjnych, udostępniane na licencji open source. Ale instalacja samego ReShade'a nie wystarczy, aby cieszyć się ray tracingiem w DOOM Eternal. Po zainstalowaniu nakładki trzeba doinstalować autorski shader RayTraced Global Illumination stworzony Gilchera.

Oto jak DOOM prezentuje się z włączonym ray tracingiem.:

Sam proces uruchomienia modyfikacji jest dość skomplikowany i nie ogranicza się do przeklikania instalatora. Gilcher nagrał film instruktażowy, w którym krok po kroku przeprowadzi graczy przez proces instalacyjny:

Modyfikację dodającą ray tracing do DOOM-a może pobrać każdy, kto wesprze patreonowy profil Glichera kwotą co najmniej 5 dolarów. W tym miejscu warto także wspomnieć o tym, że trybu śledzenia promieni świetlnych nie obsługują wszystkie karty graficzne dostępne na rynku. Aby skorzystać z powyższej nakładki konieczne jest posiadanie komputera wyposażonego w kartę graficzną Nvidii z linii RTX.