Startuje ID@Xbox Indie Selects Demo Fest. Gracze sprawdzą ponad 40 wersji demonstracyjnych

9 września na konsolach Xbox startuje cyfrowe wydarzenie ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, w ramach którego gracze będą mogli sprawdzić ponad 40 wersji demonstracyjnych nadchodzących gier niezależnych. Na liście znalazły się między innymi takie tytuły jak Awaken: Astral Blade, Echo Weaver, Mina the Hollower, The Jackbox Party Pack 11, Shroom Siege czy Yooka-Replaylee.

Wydarzenie potrwa trzy tygodnie i zakończy się 30 września. Warto o tym pamiętać, jeśli macie ochotę wypróbować któryś z dostępnych tytułów. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to klasyczne dema – w wielu przypadkach są to wczesne wersje, które mogą różnić się od finalnego produktu.