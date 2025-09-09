Startuje ID@Xbox Indie Selects Demo Fest. Gracze sprawdzą ponad 40 wersji demonstracyjnych
ID@Xbox Indie Selects Demo Fest to okazja do przedpremierowego przetestowania nadchodzących gier niezależnych. Na liście znalazły się między innymi takie produkcje, jak Yooka-Replaylee czy Mina the Hollower.
9 września na konsolach Xbox startuje cyfrowe wydarzenie ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, w ramach którego gracze będą mogli sprawdzić ponad 40 wersji demonstracyjnych nadchodzących gier niezależnych. Na liście znalazły się między innymi takie tytuły jak Awaken: Astral Blade, Echo Weaver, Mina the Hollower, The Jackbox Party Pack 11, Shroom Siege czy Yooka-Replaylee.
Wydarzenie potrwa trzy tygodnie i zakończy się 30 września. Warto o tym pamiętać, jeśli macie ochotę wypróbować któryś z dostępnych tytułów. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to klasyczne dema – w wielu przypadkach są to wczesne wersje, które mogą różnić się od finalnego produktu.
Traktujcie je raczej jako showfloor demos [dema prezentowane na branżowych wydarzeniach i targach – przyp. red.], które zapewniają wczesny dostęp i dają możliwość przekazania twórcom opinii. Spodziewajcie się więc, że przed premierą gry będą dalej rozwijane i udoskonalane.
Źródło: videogameschronicle.com
