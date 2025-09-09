placeholder
Startuje ID@Xbox Indie Selects Demo Fest. Gracze sprawdzą ponad 40 wersji demonstracyjnych

ID@Xbox Indie Selects Demo Fest to okazja do przedpremierowego przetestowania nadchodzących gier niezależnych. Na liście znalazły się między innymi takie produkcje, jak Yooka-Replaylee czy Mina the Hollower.
Paweł Krzystyniak
Yooka-Replaylee fot. Playtonic Friends
9 września na konsolach Xbox startuje cyfrowe wydarzenie ID@Xbox Indie Selects Demo Fest, w ramach którego gracze będą mogli sprawdzić ponad 40 wersji demonstracyjnych nadchodzących gier niezależnych. Na liście znalazły się między innymi takie tytuły jak Awaken: Astral Blade, Echo Weaver, Mina the Hollower, The Jackbox Party Pack 11, Shroom Siege czy Yooka-Replaylee.

Wydarzenie potrwa trzy tygodnie i zakończy się 30 września. Warto o tym pamiętać, jeśli macie ochotę wypróbować któryś z dostępnych tytułów. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie są to klasyczne dema – w wielu przypadkach są to wczesne wersje, które mogą różnić się od finalnego produktu.

Te wersje demonstracyjne różnią się od standardowych, publikowanych na kanale Demo, ponieważ udostępniane są jeszcze przed zakończeniem prac i niekoniecznie odzwierciedlają ostateczny kształt gry.

Traktujcie je raczej jako showfloor demos [dema prezentowane na branżowych wydarzeniach i targach – przyp. red.], które zapewniają wczesny dostęp i dają możliwość przekazania twórcom opinii. Spodziewajcie się więc, że przed premierą gry będą dalej rozwijane i udoskonalane.

Źródło: videogameschronicle.com

Co o tym sądzisz?
naEKRANIE Poleca

